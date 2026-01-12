誰能成為AI最終贏家？摩根揭秘「兩大」核心判斷標準

美國目前仍處於降息周期，整體環境對風險性資產相對有利。法人表示，AI投資正從題材熱潮走向基本面檢驗，市場焦點逐步轉向「誰能真正變現」。隨領先企業表現分化、產業採用進度不一，投資邏輯更趨精細；同時在地緣政治與資產配置需求支撐下，黃金仍被視為避險選項之一。

儘管AI採用率高，但能否有效轉化為企業收入仍需時間驗證。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰分析，2026年投資者在AI領域需特別關注兩個核心面向。

首先，市場將更嚴格地判斷哪些AI模型開發公司能成為最終的贏家。過去的科技周期顯示，儘管初期百花齊放，最終能脫穎而出的往往只有少數幾家公司。

目前，「七雄」等領先企業的表現已開始出現明顯分化，代表投資者正根據各公司AI模型的能力，以及是否具備足夠的財力與現金流進行大規模投資，來做出更深入的判斷。

第二，許長泰指出，投資人也應留意AI在不同行業的採用趨勢，服務業通常對新科技的接受度較高，例如金融業能較快地將AI技術整合到現有系統中。然而，對於勞動密集型或需要硬體配合的行業，如製造業、建築業、餐飲服務業或運輸業，AI的應用則需要更客製化的硬體支援。

例如，AI在運輸業的應用可能需要自動駕駛技術，而在建築業則需要專用器材或機器人，預計在2026年，這些配套硬體的開發將持續推進，進而提升AI在這些行業的採用率，並可能形成新的投資主題。

另外，許長泰補充，黃金若作為投資標的，利多因素包括各國央行分散外匯儲備、地緣政治不確定性以及在全球貨幣和公債供應快速增長背景下對稀有資產的需求，目前仍對黃金的整體走勢持看好態度。然而，投資人需注意黃金不產生收益，且其波動度與股票相近，因此在資產配置時需做好風險管理。