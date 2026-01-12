快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

誰能成為AI最終贏家？摩根揭秘「兩大」核心判斷標準

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。崔馨方／攝影
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。崔馨方／攝影

美國目前仍處於降息周期，整體環境對風險性資產相對有利。法人表示，AI投資正從題材熱潮走向基本面檢驗，市場焦點逐步轉向「誰能真正變現」。隨領先企業表現分化、產業採用進度不一，投資邏輯更趨精細；同時在地緣政治與資產配置需求支撐下，黃金仍被視為避險選項之一。

儘管AI採用率高，但能否有效轉化為企業收入仍需時間驗證。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰分析，2026年投資者在AI領域需特別關注兩個核心面向。

首先，市場將更嚴格地判斷哪些AI模型開發公司能成為最終的贏家。過去的科技周期顯示，儘管初期百花齊放，最終能脫穎而出的往往只有少數幾家公司。

目前，「七雄」等領先企業的表現已開始出現明顯分化，代表投資者正根據各公司AI模型的能力，以及是否具備足夠的財力與現金流進行大規模投資，來做出更深入的判斷。

第二，許長泰指出，投資人也應留意AI在不同行業的採用趨勢，服務業通常對新科技的接受度較高，例如金融業能較快地將AI技術整合到現有系統中。然而，對於勞動密集型或需要硬體配合的行業，如製造業、建築業、餐飲服務業或運輸業，AI的應用則需要更客製化的硬體支援。

例如，AI在運輸業的應用可能需要自動駕駛技術，而在建築業則需要專用器材或機器人，預計在2026年，這些配套硬體的開發將持續推進，進而提升AI在這些行業的採用率，並可能形成新的投資主題。

另外，許長泰補充，黃金若作為投資標的，利多因素包括各國央行分散外匯儲備、地緣政治不確定性以及在全球貨幣和公債供應快速增長背景下對稀有資產的需求，目前仍對黃金的整體走勢持看好態度。然而，投資人需注意黃金不產生收益，且其波動度與股票相近，因此在資產配置時需做好風險管理。

AI 地緣政治 科技 機器人 金融業 摩根

延伸閱讀

男遭網友鼓吹投資黃金 台中警銀聯手阻詐

2025ETF績效榜出爐！0050賺31%、主動式ETF卻超車、黃金正2狂飆148%奪冠

阿里雲挺進AI硬體戰局 爭奪下一代智能入口、「雲-邊-端」主導權

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

相關新聞

誰能成為AI最終贏家？摩根揭秘「兩大」核心判斷標準

美國目前仍處於降息周期，整體環境對風險性資產相對有利。法人表示，AI投資正從題材熱潮走向基本面檢驗，市場焦點逐步轉向「誰...

主權基金零進展？ 國發會坦言：還沒決定要不要做

立委黃珊珊12日於立院質詢時指出，賴清德總統於去年520月就任滿週年，說要做國家主權基金，目前沒有任何進展。國發會副主委...

未來帳戶開放企業贊助 立委憂階級延伸擴大貧富差距

立院衛環、財政委員會12日聯席審查藍白黨團擬具「台灣未來帳戶」特別條例草案。立委賴惠員質詢時指出，該案允許企業贊助自家員...

草案擬歲計賸餘全用於台灣未來帳戶 主計總處：預算失去彈性

立院衛環、財政委員會12日聯席審查藍白黨團擬具「台灣未來帳戶」特別條例草案。主計總處書面報告表示，該條例草案明定政府未來...

金髮女郎經濟譜寫童話美好 美國好日子還能維持多久

近來市場上經常可見「金髮女郎經濟」（Goldilocks Economy）一詞，看似童話味十足，實際上卻是國際金融市場常用來形容「剛剛好」經濟狀態的重要名詞。所謂金髮女郎，源自「金髮女孩與三隻熊」的童話故事，小女孩在試過太熱、太冷之後，最後選擇「不冷不熱、剛剛好」的那一碗粥，這個概念後來被經濟學家借用，用來形容一種不過熱、也不衰退的理想經濟環境。

東協訂單 可望超越陸港

隨美中貿易戰及台商供應鏈大轉移，2025年外銷訂單來自東協訂單呈大幅彈升，2025年前11月來自東協訂單累計達1,254...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。