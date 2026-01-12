機械公會：去年出口值年增9.1% 台灣機械業穩定成長

近來市場上經常可見「金髮女郎經濟」（Goldilocks Economy）一詞，看似童話味十足，實際上卻是國際金融市場常用來形容「剛剛好」經濟狀態的重要名詞。所謂金髮女郎，源自「金髮女孩與三隻熊」的童話故事，小女孩在試過太熱、太冷之後，最後選擇「不冷不熱、剛剛好」的那一碗粥，這個概念後來被經濟學家借用，用來形容一種不過熱、也不衰退的理想經濟環境。

2026-01-12 07:10