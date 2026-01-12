機械公會：去年出口值年增9.1% 台灣機械業穩定成長
台灣機械工業同業公會今天下午公布2025年12月機械出口值29.9億美元，較2024年12月出口26.15億美元，成長14.3%，已連續11個月呈現成長，全年累計出口318.59億美元，年成長9.1%，以新台幣計價約9912.04億元，年成長5.8%，顯示整體機械產業穩定成長。
機械公會分析，去年持續受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端資料服務等終端需求暢旺，半導體產業表現亮眼，連帶電子設備產品需求增加，電子設備與檢量測設備出口表現亮眼。
展望今年，公會表示，在歷經美國對等關稅影響，對美出口上下震盪後，目前全球經濟不確定性已逐漸降低，台灣機械產業正穩定成長。
機械公會統計，台灣去年12月機械出口值若以新台幣計算937.49億元，較2024年同期成長10.4%。
觀察2025年，機械公會分析，全球經濟歷經美國對等關稅衝擊影響，全球供應鏈與需求大亂，地緣政治衝突影響各國經濟發展，台灣機械產業出口歷經2023年下滑15.4%，2024年下滑0.6%，在2025年明顯成長9.1%，對美國與中國大陸兩大出口主要市場表現，均為正成長。
公會統計，去年累計台灣對中國大陸機械出口成長5%，出口金額71.78億美元，對美國出口增加16%，出口金額83.39億美元。
不過工具機產業相對低迷，機械公會數據統計，工具機去年12月出口金額1.77億美元，較前年同期減少17.7%。公會指出，其中對美國出口年減19.8%，對中國出口也年減21.4%，前兩大市場均同步大幅下滑，主要仍受市場需求動能不足與新台幣匯率較競爭對手國強勢影響，累計去年全年工具機出口值20億美元，創下2009年全球金融危機以來出口新低。
機械公會分析，新台幣匯率較競爭對手國強勢，持續影響台灣機械產業出口競爭力，以往台灣設備售價較日本低2至3成價格差距消失，另外，韓元走貶、加上中國大陸出口低價搶單，台灣工具機在標準機型與泛用機型，無法在價格上與日本、韓國及中國大陸業者競爭，是工具機出口金額大幅減少的重要因素。
