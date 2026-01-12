兒童未來帳戶該如何投資？金融高層：市值型ETF最安全

美國「川普帳戶」點燃立法院的兒童帳戶之爭，綠營由立委郭國文提案的版本今日也出爐，對此一位不具名的金融業高層指出，藍綠白的版本各有優缺點，但是若回歸產品面，最好的方式就是鎖定與大盤連結的指數型基金，例如0050，這也和美國川普帳戶的概念較相近，川普帳戶也是以S&P500為主的大盤市值型ETF。

在立法院藍白立委提出「台灣未來帳戶」法案之後，郭國文今天也提出了「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例」，這位業界高層分析，郭國文版本採取「相對提撥」，也就是家長出錢才給補助，財政負擔相對較小，政府不用像藍白版那樣每年編列幾百億預算發紅包，對財政負擔太大。

不過這位高層也表示，郭國文版本「產品的選擇比較複雜」，包括該草案還要設立「兒少投資帳戶委員會」來審議商品、甚至設計代操機制。

對於複雜性，這位高層進而分析，複雜的「壞處」是只要有人為介入，例如基金的選擇以及投資的時間點，就可能會有弊端、管理費，包括內扣費用這些問題，甚至績效不彰時還會為了推卸「政治」責任而互踢皮球。此外，境外投信可能也會爭取參與的空間，不無可能透過「國際政治勢力」來影響委員會的運作。

至於兒童帳戶投資選擇的標的，這位金融業高層建議，選擇和大盤連結的指數型基金最為簡單，例如0050這種高度代表台股市值型產品，也可避免很多後遺症。金融業的高層並且以0050為例，舉出選擇投資市值型基金的三大優點，包括：1、規則簡單，直接跟著台股大盤走，相信台灣前50大企業；2、成本又低，不需要再養一群官員或經理人來選股；3、台灣經濟好，小孩帳戶就好，國家的利益跟兒童財富累積的利益是一致的，這會讓國民更支持政府拚經濟，而不是只會發錢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。