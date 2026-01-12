快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

兒童未來帳戶該如何投資？金融高層：市值型ETF最安全

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兒童帳戶該如何投資？金融高層：市值型ETF最安全。本報資料照片
兒童帳戶該如何投資？金融高層：市值型ETF最安全。本報資料照片

美國「川普帳戶」點燃立法院的兒童帳戶之爭，綠營由立委郭國文提案的版本今日也出爐，對此一位不具名的金融業高層指出，藍綠白的版本各有優缺點，但是若回歸產品面，最好的方式就是鎖定與大盤連結的指數型基金，例如0050，這也和美國川普帳戶的概念較相近，川普帳戶也是以S&P500為主的大盤市值型ETF。

在立法院藍白立委提出「台灣未來帳戶」法案之後，郭國文今天也提出了「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例」，這位業界高層分析，郭國文版本採取「相對提撥」，也就是家長出錢才給補助，財政負擔相對較小，政府不用像藍白版那樣每年編列幾百億預算發紅包，對財政負擔太大。

不過這位高層也表示，郭國文版本「產品的選擇比較複雜」，包括該草案還要設立「兒少投資帳戶委員會」來審議商品、甚至設計代操機制。

對於複雜性，這位高層進而分析，複雜的「壞處」是只要有人為介入，例如基金的選擇以及投資的時間點，就可能會有弊端、管理費，包括內扣費用這些問題，甚至績效不彰時還會為了推卸「政治」責任而互踢皮球。此外，境外投信可能也會爭取參與的空間，不無可能透過「國際政治勢力」來影響委員會的運作。

至於兒童帳戶投資選擇的標的，這位金融業高層建議，選擇和大盤連結的指數型基金最為簡單，例如0050這種高度代表台股市值型產品，也可避免很多後遺症。金融業的高層並且以0050為例，舉出選擇投資市值型基金的三大優點，包括：1、規則簡單，直接跟著台股大盤走，相信台灣前50大企業；2、成本又低，不需要再養一群官員或經理人來選股；3、台灣經濟好，小孩帳戶就好，國家的利益跟兒童財富累積的利益是一致的，這會讓國民更支持政府拚經濟，而不是只會發錢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國文

延伸閱讀

伊朗領袖致電尋求談判 川普：不排除會面前先出兵

川普政府不是最恨DEI？竟拿來逼宮台積電（2330）…網酸：想用就拿出來用

美捉馬杜洛、伊朗鎮壓反政府抗爭！川普還會下什麼棋？謝金河起底中東變天始末

若川普拿下格陵蘭 陸學者研判美歐不可能開戰

相關新聞

00981A買0050、0052...股東被剝兩層皮？柴鼠兄弟：多賺台積電漲幅才是真

近期台股投資圈最熱烈討論的話題，莫過於主動式ETF榜首00981A的持股明細中，竟然出現了0050與0052兩檔被動型ETF。消息一出，立刻在網路論壇炸開鍋，不少網友質疑：「我花高額管理費請經理人，結果你跑去買被動ETF？」、「這不是扒兩層皮嗎？」面對這些「套娃抬轎」的疑慮，柴鼠兄弟特別整理了FAQ懶人包，帶大家釐清背後的操盤邏輯。

兒童未來帳戶該如何投資？金融高層：市值型ETF最安全

美國「川普帳戶」點燃立法院的兒童帳戶之爭，綠營由立委郭國文提案的版本今日也出爐，對此一位不具名的金融業高層指出，藍綠白的...

黃金、白銀價格直漲ETF交易量年成長各爆六倍、五倍大量

黃金跟白銀的價格不斷刷新史上紀錄，也使得元大投信所發行的黃金跟白銀ETF成交量跟著暴增，統計顯示，期元大S&P黃金(00...

被笑傻？棄0050獨鍾高股息…小師傅靠「笨方法」滾出400多萬報酬

2023/03/22－2026/01/04 存股時間：2年9個月又13天 股票市值：1,887萬 含息報酬：436萬 今年是我進入投資市場的第10個年頭。但說實話，真正做到「長期持有、不賣

高市政府擬解散國會？市場壓注高市經濟學 日本五大商社ETF再創高

日本股市12日逢「成人日」休市一天，但台股掛牌日股ETF買氣續熱。受惠日本首相高市早苗擬解散國會的傳聞甚囂塵上，市場提前...

本周13檔台股ETF發股利157億 00919發101.25億最多

本週是1月台股ETF股利發放高峰期，總計有13檔發放預估逾157.98億元股利，預估共有301.5萬位受益人受惠。統計包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。