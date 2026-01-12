航港局優化評估制度與系統服務 提升我國船員競爭力

為提升我國船員競爭力並精進航運管理效能，交通部航港局持續推動數位轉型與制度改革。透過調整船員適任性評估題型、精進MTNet資訊系統，以及實施P&I保險審查新制，不僅顯著提升船員晉升成效，更建構了透明便民的服務環境與嚴謹的海事安全防線。

航港局為優化船員岸上晉升制度，2025年起針對三等船副與三等管輪筆試進行考科整併與題型調整，全面改採選擇題施測，整體合格率提升，評測方式更趨合理與實務，將於2026年延續實施。另115年度相關訓練及評估已委託中華海員總工會辦理，詳細日程已公告於交通部航港局官網及中華海員總工會網站，歡迎符合資格之船員踴躍報名。

航港局表示，為解決過去報名航海人員測驗後資訊不透明的困擾，MTNet系統已完成功能升級，新版介面整合了報名、審核、考試、榜示及合格證書申請等各階段資訊，考生可直接查詢審查狀態及應檢附之資料，落實資訊揭露，消弭考生因等待通知而產生的焦慮，並有效減少補件往返時間與客服詢問頻率。透過單一介面的即時動態顯示，考生能精確掌握期程，專注於考試準備，達成「系統親民，考生放心」的便民目標。

此外，為防範船東投保劣質保險導致海事事故後求償無門，航港局自2025年10月15日起實施P&I（船東責任保險）審查新制。規定船東必須向國際船東互保協會(IG P&I Club)、我國合法保險公司或具備國際信用評等BBB(含)以上之保險人投保。

航港局表示，若保險人不符前述標準，船東須額外提供保證金並附上既有保單，方准予進出我國商港。此制度確保在發生海事案件時，保險人具有足夠履約能力，或有保證金可供善後處理。新制實施至今運作穩定順暢，對於提升我國港口及周邊海域的海事安全具有重大貢獻。

航港局強調，未來將持續結合數位科技與制度革新，優化船員服務並強化保險監理，透過「系統便民、專業晉升、安全把關」三大面向並進，全面建構更智慧、更安全的航運生態環境，守護我國海域平安。