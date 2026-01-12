台銀缺乏操作投資能力？勞保局：舊制勞退即委託台銀辦理

立院衛環、財政委員會12日聯席審查「台灣未來帳戶」特別條例草案。草案擬由勞動部勞保局負責該帳戶之收支、保管，由勞動部基金運用局處理帳戶運用、經營及管理，立委蘇清泉說，因為台銀恐怕沒有投資能力。勞動部勞保局長白麗真解釋，舊制勞退就是委託台銀處理。

蘇清泉質詢時問及，台灣未來帳戶草案規劃由勞保局操作，可否說明詳細規劃？

白麗真答詢時表示，現行「兒少發展帳戶」，由主管機關衛福部指定台銀辦理。目前的實務運作，據勞動部了解，其模式相對成熟。對於中央、地方主管機關，及金融機構之間的分工，還有作業流程，都相對清楚，有相對成熟穩定的運作模式經驗可循。

白麗真提到，勞保局目前扮演的角色，是在社會保險部分的保險人。依照勞保局現行定位、角色跟人力，如果之後把台灣未來帳戶的業務，再委託到勞保局來處理，這對他們來說是一個新的業務。

蘇清泉認為，衛福部現行兒少帳戶的架構，就只是把錢存在銀行，沒去投資，就沒有效益出來。勞動基金都是幾兆在操作投資，並且效益都可達到8%、10%、12%等，所以台灣未來帳戶草案才會擬定由勞保局管理、勞動基金運用局操作，「對你們比較有期待啦！」

蘇清泉表示，台灣未來帳戶的資金才3、4千億而已，跟勞動基金用幾兆在投資的差距太多了，如果將來交給勞保局，應該也是小case。他質疑，如果交給台銀投資的話，台銀有那個能力嗎？

白麗真說明，在勞工退休金的制度上，分為新制跟舊制。在台銀的部分，舊制就是在勞基法第56條有明確規定，收支、保管、運用是委託台灣銀行來做處理。

勞動部書面報告表示，根據草案第10條及第11條條文內容，針對「台灣未來帳戶」之收支、保管等業務，明定由主管機關委託勞動部勞工保險局辦理；帳戶之運用、經營及管理等業務，委託勞動部基金運用局辦理。

勞動部回應，主管機關是否委託，因「台灣未來帳戶」之適用對象、分工架構與作業流程等屬全新增設之帳戶管理，相關制度設計亦牽涉行政人力、經費及資訊系統等執行作業如何有效配套運作，勞動部會審慎評估行政人力量能，並尊重權責主管機關意見及立法院審議結果。