高碳洩漏風險審核原則公告 屬正面表列共262家

排碳大戶今年將繳碳費，若提自主減量計畫審查通過，並符合高碳洩漏風險者，碳費可打2折，環境部今天正式公告審核原則；統計收費對象465廠中，符合正面表列者有262家。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，環境部提供優惠方案，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元。

另外，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段係數為0.2，亦即碳費可打2折。

環境部今天正式公告「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，明定申請資格條件為「類別一、行業別認定」及「類別二、維護產業國際競爭力」。

類別一是依行政院主計總處行業統計分類，對各行業貿易密集度、排放密集度及碳費費率進行計算，正面表列包括鋼鐵、水泥、煉油、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、印刷電路板、光電材料、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造等，共17個行業。

類別二需具體證明其確實受到碳洩漏風險影響，須符合條件包含徵收年度碳費費額占營業毛利30%以上或徵收年度營業毛利為負值；主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅的事業；去年至今年受美國對等關稅政策顯著影響事業等。業者必須檢具「碳洩漏風險評估說明」為審查依據。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，公告高碳洩漏審核原則正面表列17個行業別，在收費對象465廠中，有262家屬於此類，排放量占比約為總排放量約7成。

然而，目前提出自主減量計畫430廠中，僅117廠審核通過。蔡玲儀說，若事業已提出自主減量計畫申請但尚未獲核定，可先以「自主減量計畫申請函」代替核定證明文件提出申請，並於今年4月30日前補送正式核定函。

蔡玲儀提醒，若在年度查核發現業者未達自主減量的目標，將會恢復一般費率，並要求補繳差額。