主權基金零進展？ 國發會坦言：還沒決定要不要做

立委黃珊珊12日於立院質詢時指出，賴清德總統於去年520月就任滿週年，說要做國家主權基金，目前沒有任何進展。國發會副主委高仙桂答詢時坦言，主權基金還在行政院各部會之中研議「要不要做」，還沒有做最後的決定。

立法院社福衛環、財政委員會今日聯席審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。

會中，黃珊珊質詢時提到，賴清德總統於去年520月就任滿週年，說要做國家主權基金，幫國家賺錢，這件事目前沒有看到任何進展？

高仙桂答詢時回應，主權基金還在行政院各部會之中研議「要不要做」，還在規劃當中。黃珊珊追問，要做還是不要做？高仙桂坦言，還沒有做最後的決定。

黃珊珊質疑，到現在都沒決定要做，但賴總統先宣示了？總統宣示之前都沒有研議過嗎？宣示距今快要一年了。高仙桂解釋，主權基金涉及的相關議題相當複雜，國發會希望朝野有共識，現在基本上在蒐集朝野之間對於台灣設立主權基金相關的意見。

黃珊珊表示，主權基金這件事，全世界都是一樣，大家都朝這個方向在走。制度上要怎麼做，可以多參考各國的狀況，但是不應該總統說了之後一年，還是「樓梯都沒有響」啊！連樓梯都沒有響，更不要說有人下來了。高仙桂說，基本上總統也是希望官員多看看各國的做法。

黃珊珊說，她的意思是，應該由國發會研議之後，總統才對外宣示，而不是總統宣示完一年之後，在立法院詢問情況，卻得到空洞的回答。「這不是這個國家很奇怪的地方嗎？我先宣示了，然後我不做，然後你們還在研議，最後說不知道要不要做？」

黃珊珊質疑，如果要做就做，看什麼時候做而已，現在卻連「說做」都不知道？高仙桂回應，應該是說政府有這樣的規劃，但任何規劃，事實上都要有朝野的聲音。黃珊珊強調，政策確實都要有朝野共識，所以不應該隨便亂說。

此外，台美貿易關稅談判至今未果，高仙桂指出，行政院經貿談判辦公室已經有對外說明，現在已經到最後階段。黃珊珊抨擊，至今沒有新的狀況，政府說「在最後階段」已經快三個月了，到現在都沒有任何進展。高仙桂認為，「我想應該是有進度。」

黃珊珊強調，立法院都非常體諒行政院，知道談判是困難的，但是說一直在談，談到現在還沒有結果，都已經年底了，然後都已經跟日本、韓國差了好幾個月了，不應該再這樣拖下去。

黃珊珊重申，主權基金也是一個很重要的財源，也不能再繼續拖下去了。希望政府是去賺更多的錢來回來照顧更多的人，而不是把事情停擺在這裡。如果要做就認真做，不應該只是總統宣示之後，成為一個空談。

高仙桂回應，主權基金就跟台灣未來帳戶一樣，一旦成立以後，影響非常深遠，所以主權基金需要審慎規劃；總統宣示，是希望藉由他的宣示，徵詢各方更多意見。

黃珊珊直言，總統宣示不能隨便宣示啦！總統宣示不能只是講一個空話，然後什麼東西都沒有，官員才開始研究。希望主權基金在今年應該有個具體落實，如果今年都不能具體落實，那就是空話到底了。高仙桂承諾「是」，也表達主權基金的研議，過去一直有相關的討論。