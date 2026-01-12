迎新送禮掀地方創生風 國發會推124項年節好物

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

2026年農曆新年腳步將近，年節送禮需求升溫，為協助民眾與企業在年節採購時兼顧心意與地方創生精神，國發會彙整推出「2026年地方創生年節禮品推薦清單」，精選全台46個團隊、共124項在地特色商品，涵蓋農產加工、職人工藝、食品與生活用品，為新春送禮提供更多元選擇。

國發會表示，地方創生不僅是產業活化，更是透過產品把地方故事帶進市場。此次年節禮品清單，網羅各地長期深耕社區的團隊成果，適合親友互贈，也可作為企業年節贈禮或員工犒賞，讓送禮同時支持地方產業發展。

在北部地區，國發會推薦新北市三芝區「櫻花酒」以在地櫻花果實結合純米釀造，酒體清甜順口，瓶中可見完整櫻花，兼具風味與視覺特色；苗栗縣後龍鎮則推出「有機玉女小番茄」與「藍莓爆薏仁」，前者酸甜多汁、後者以全穀物薏仁搭配藍莓粉，主打健康與原型食材。

中部地區方面，國發會指出，彰化縣芳苑鄉「天香羊肉爐」主打國產山羊，選用12至14月齡山羊入鍋，強調新鮮無腥味，成為年節圍爐應景選項；南投縣埔里鎮「山品新年禮盒」則結合在地針車師傅手作縫紉品與農會名產，讓禮盒多了職人溫度與地方記憶。

雲嘉南地區的年節禮品同樣豐富。國發會表示，雲林縣崙背鄉「貓兒干村厚蛋捲」以五層厚實口感搭配花生、芝麻與黑巧克力等風味，適合年節分享；臺南市七股區「七股海味禮袋」集結虱目魚肉乾、化骨虱目魚嶺與烏魚排等常溫海味，兼顧便利性與在地漁產特色。

東部與離島地區亦不缺席。國發會推薦宜蘭縣三星鄉「宜紅茶苑」茶包組選用小綠葉蟬著蜒茶菁，蜜香與熟果韻交融，曾獲比利時iTi三星獎項肯定；臺東縣長濱鄉「白玉蝸牛」美妝保養品，主打有機環境養殖的蝸牛黏膜萃取，強調修護與保濕機能。澎湖縣馬公市「海鳥愛吃」系列小魚乾與海菜，則成為年節茶餘飯後的輕食選擇。

國發會指出，透過年節禮品型錄，期望讓更多消費者看見地方創生團隊的努力成果，也讓企業在年節送禮時，有機會以實際行動支持在地經濟。無論是自用、分享或企業致贈，都能藉由這份清單，傳遞祝福與地方年味，為2026年揭開嶄新序幕。

