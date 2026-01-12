未來帳戶開放企業贊助 立委憂階級延伸擴大貧富差距

立院衛環、財政委員會12日聯席審查藍白黨團擬具「台灣未來帳戶」特別條例草案。立委賴惠員質詢時指出，該案允許企業贊助自家員工子女，恐成階級化延伸，大企業有能力贊助員工，但中小企業、外送員、基層勞工沒有這層後盾。勞動部勞保局長白麗真認為，的確會有一些實務上的反應。

賴惠員質詢時指出，針對草案第3條、第14條，允許企業贊助自家員工子女，看起來是階級化的延伸，大型企業有能力贊助員工，但台灣九成以上的中小企業員工，或是數十萬名外送員、自營作業者，這些企業員工的孩子恐難獲得企業贊助。

勞動部勞保局長白麗真答詢時表示，有關企業贊助員工子女機制，主管機關衛福部會做整體考量，確實每個執行都會有相對應影響的效果。

賴惠員表示，台灣不是所有人都在台積電上班，傳產、中小企業佔據八成以上，中小企業、外送員、基層勞工，可能缺乏企業贊助台灣未來帳戶，這些企業員工的小孩，在這個政策上彷彿被遺忘。白麗真回應，的確會有一些實務上的反應。

賴惠員也質疑，該草案編列高達 4,500 億元特別預算，非但無法解決少子女化的燃眉之急，反而可能因「稅賦不公」與「企業贊助」機制，演變成由全民納稅錢補貼高所得者、加劇社會階級化的「國家級不公平」。

賴惠員認為，將預算鎖在台灣未來帳戶18年後再提領，對於正為奶粉錢發愁的家長，毫無實質幫助。衛福部次長呂建德在答詢時坦言，盤點國外經驗，確實沒有藉由「儲蓄」來解決少子化的相關案例。賴惠員也說，拿金融素養的工具來應付生養危機，根本是畫餅充飢。

針對草案第14條的節稅設計，賴惠員直指，這是對基層民眾的集體忽略。她分析，中低所得家庭平時已無餘力進行高額儲蓄，更遑論享受綜所稅扣除額。

財政部賦稅署署長宋秀玲答詢時坦言，這種稅制設計確實會讓資產階級獲益，並在實務上忽略了缺乏儲蓄能力的中低所得家庭。賴惠員痛心表示，政府資源應優先照顧弱勢，而非編列數千億預算卻將最需要幫助的基層勞工排除在外。

賴惠員強調，4,500億是納稅人的血汗錢，應精準用於優化托育環境與即時現金補助，而非推動這種「忽略基層、偏重富人」的法案。少子化是國安危機，解決之道必須建立在社會公平與即時支持的基礎上，不應讓孩子在出生那一刻就被迫進入階級社會。