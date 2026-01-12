草案擬歲計賸餘全用於台灣未來帳戶 主計總處：預算失去彈性

立院衛環、財政委員會12日聯席審查藍白黨團擬具「台灣未來帳戶」特別條例草案。主計總處書面報告表示，該條例草案明定政府未來年度歲計賸餘，「全數」用於台灣未來帳戶所需經費，預算資源運用將失去彈性，歲計賸餘仍宜留供融資調度財源，因應重大政策所需。

根據「台灣未來帳戶」特別條例草案第3條及第7條，由政府替2013年9月2日以後出生、未滿12歲以下兒童開立「台灣未來帳戶」，涉及政府重大支出部分如下：第一，開戶第一年，由衛福部撥入啟動金5萬元；第二，開戶第二年起，至開戶人12歲止，由衛福部每年撥入撥補金一萬元。

該條例以目前台灣0至12歲兒童約226萬人估計，第一年啟動金約1,130億元，第二年至第13年每年啟動金及撥補金約266億元，優先移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應：

一、該條例以13年為期程，所需經費上限為4,500億元，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議。其預算編製不受「預算法」第23條不得充經常支出規定之限制。

二、該條例經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。但執行期間尚有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務。其每年度舉借債務之額度，不受「公共債務法」第5條第7項規定之限制。

對於上述草案規範，主計總處說明，依「預算法」第91條規定，立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源。該條例所需經費龐大，但相關內容未與行政部門研議。

主計總處指出，該條例草案明定政府未來年度歲計賸餘，全數用於台灣未來帳戶所需經費，政府將無法因應社經情勢變化、及當前施政重點，以辦理優先施政項目，預算資源運用將失去彈性。為應未來預算籌編及預算執行異常情形，歲計賸餘仍宜留供融資調度財源，因應重大政策所需。

主計總處表示，行政院已從推動友善職場、放寬人工生殖、發放育兒津貼及托育補助等多元管道，持續挹注資源解決少子女化問題。該項金額龐大，且條例是給予全國兒少齊一資源挹注，未定有排富條款，無法照顧到真正的經濟弱勢族群，宜由行政部門予以通盤研議。