土方之亂 逾300都更案完工無期！申報中586案剉咧等

「土方之亂」燒到都更戶。內政部國土署資料顯示，目前全國都更核定、未動工案三一三件，光是雙北市就占了二四五件、比重高達百分之七十八，市場初估，全台恐有逾三百件、逾千億都更案完工無期、都更戶恐回不了家。

中華民國不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉指出，一旦建案工程期卡關，影響的不只近年買房的自住客、政府大力推動的都更，更衝擊開發商、住戶對參與都更的態度更加保守，不僅開發商投入成本加重，住戶更可能因工程延宕，回家之路遙遙無期，對政府都更信心低落。

勤美建設董事長林廷芳說，台北市是都更推行的重點地區，開發商除了要負擔都更案的總建造成本外，同時要扛起都更案完工前住戶在外租屋的租金補貼，只要廢棄土石方無合法棄置場可傾倒，都更案只能停擺，一旦完工遙遙無期，不只都更戶回不了家，建商對都更戶的房租補貼就宛如黑洞、看不到終點。

資料顯示，目前全國進行中的都更案高達二○一○件，已完成都更核定、施工中案件達二七五件，而通過核定、未動工案達三一三件。市場初估，這波土方之亂衝擊，首當其衝就是全國已核定、尚未動工逾三百件都更案，規模逾千億都更案恐面臨完工遙遙無期、都更戶回不了家的困境，後頭報核中的五八六件都更案更是「剉咧等」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，土方之亂引發的最大衝擊，除了建商營造成本持續上漲、加重推案成本外，恐怕住宅工程期與建商投入資金成本不確定性大幅飆升。

何世昌說，土方之亂影響，在公共工程上，將讓營造業者因逾期未完工而遭到罰款，引發營造業承攬政府公共工程案的寒蟬效應；在民間開發案上，因工程延宕將讓買賣雙方糾紛不斷。而政府大力推動的都更案，更因開發商推案成本拉高、資金壓力加重，導致建商願意給地主的權利變換條件縮水，住戶期盼「一坪換一坪」的夢想更加遙遠。