冷眼集／土方之亂蠻幹擾民 政策不檢討恐重蹈覆轍

今年伊始，從ＮＣＣ的「ＳＩＭ卡之亂」到內政部的「土方之亂」，政府推動政策的方式，讓產業與民眾都感到熟悉又無力。問題不是政策方向錯，而是做法粗糙、節奏紊亂。即便業界早就示警，政府官員仍照表操課，不接地氣又欠缺深思熟慮，非得搞到民怨排山倒海而來才想踩煞車。

先前為了防堵詐騙，政府要求民眾更換ＳＩＭ卡時必須檢附報案三聯單，初衷聽起來合理，但實際執行漏洞百出。第一線警察忙不過來，民眾一頭霧水，電信業者也只好硬著頭皮配合，對民眾怨氣雙手一攤。最後政策草草收場，卻沒有人真正檢討，為何會做出這樣一個「跑不動」的規定。

如今，類似的情況又在土方政策上重演。政府全面檢視土方清運，本身沒有問題，但合法去化管道不足、更不用說符合規定安裝ＧＰＳ的車輛遠遠不足，配套方案尚未到位的情況下，急就章在元旦上路，結果就是建案即使取得建照，也因為土方無處可去而無法開工，更嚴重的是開工到一半的工地被迫停工，成為不定時的工安炸彈。甚至一路燒到銀行、資金與授信判斷。

對建商而言，央行要求十八個月內動工的規定，本來就已經讓時程相當緊繃，如今加上土方之亂，變成「不是不想開，而是開不了」。銀行也同樣進退兩難，政策的美意未見奏效， 還多出需要解決的問題。

這類政策推動方式，對岸有個形容叫「拍腦袋決定」，意思是缺乏充分評估與配套，只憑主管機關一時判斷就匆忙上路。從ＳＩＭ卡到土方看似不同議題，實際上卻反映出同一個問題：政策只負責畫紅線，卻沒有先把路鋪好。

固然政策立意良善，但真正要檢討的是已經二○二六年的今天，政府能否擺脫濃厚的官僚氣息，在政策推出之前，多花一點時間「謀定而後動」。否則，政策的失序不會只有這一次，而每一次「蠻幹式」的政策推動，最後付出代價的，往往都不是決策者，而是產業與一般民眾。