快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／土方之亂蠻幹擾民 政策不檢討恐重蹈覆轍

聯合報／ 本報記者藍鈞達

今年伊始，從ＮＣＣ的「ＳＩＭ卡之亂」到內政部的「土方之亂」，政府推動政策的方式，讓產業與民眾都感到熟悉又無力。問題不是政策方向錯，而是做法粗糙、節奏紊亂。即便業界早就示警，政府官員仍照表操課，不接地氣又欠缺深思熟慮，非得搞到民怨排山倒海而來才想踩煞車。

先前為了防堵詐騙，政府要求民眾更換ＳＩＭ卡時必須檢附報案三聯單，初衷聽起來合理，但實際執行漏洞百出。第一線警察忙不過來，民眾一頭霧水，電信業者也只好硬著頭皮配合，對民眾怨氣雙手一攤。最後政策草草收場，卻沒有人真正檢討，為何會做出這樣一個「跑不動」的規定。

如今，類似的情況又在土方政策上重演。政府全面檢視土方清運，本身沒有問題，但合法去化管道不足、更不用說符合規定安裝ＧＰＳ的車輛遠遠不足，配套方案尚未到位的情況下，急就章在元旦上路，結果就是建案即使取得建照，也因為土方無處可去而無法開工，更嚴重的是開工到一半的工地被迫停工，成為不定時的工安炸彈。甚至一路燒到銀行、資金與授信判斷。

建商而言，央行要求十八個月內動工的規定，本來就已經讓時程相當緊繃，如今加上土方之亂，變成「不是不想開，而是開不了」。銀行也同樣進退兩難，政策的美意未見奏效， 還多出需要解決的問題。

這類政策推動方式，對岸有個形容叫「拍腦袋決定」，意思是缺乏充分評估與配套，只憑主管機關一時判斷就匆忙上路。從ＳＩＭ卡到土方看似不同議題，實際上卻反映出同一個問題：政策只負責畫紅線，卻沒有先把路鋪好。

固然政策立意良善，但真正要檢討的是已經二○二六年的今天，政府能否擺脫濃厚的官僚氣息，在政策推出之前，多花一點時間「謀定而後動」。否則，政策的失序不會只有這一次，而每一次「蠻幹式」的政策推動，最後付出代價的，往往都不是決策者，而是產業與一般民眾。

銀行業 央行 NCC 內政部 建商

延伸閱讀

全台「土方之亂」建商哀號 流標工程終結者：土方是珍貴資源

土方之亂擴大 建商怒吼：政策這樣搞「乾脆叫我們去死」

可寧衛在飆什麼? 土方業內：只找得到這間合法廠商

台南改裝車橫行噪音擾民　2小時稽查75輛、53件違法改裝

相關新聞

首度黃金交叉！對等關稅供應鏈大遷徒...2025年東協訂單創紀錄

隨著美中貿易戰以及台商供應鏈大轉移，2025年我外銷訂單來自東協訂單呈大幅彈升，去年1-11月我來自東協訂單累計達1,2...

還在跌！我對大陸香港出口依存度 2025年降至26.61%新低點

2025年東協訂單有望首度超越中國大陸和香港，同時，我對中國大陸出口依存度持續降低。根據財政部統計，2025年我對中國大...

半世紀的營養照護，五年的真實陪伴 費森與南投生活重建協會攜手走進 生命深處

陪伴，不止於捐助──費森尤斯卡比與南投生活重建協會攜手五年，用營養與關懷築起長照的希望。秉持「忠於生命（Committed to Life）」的核心理念，費森尤斯卡比早已將企業社會責任（CSR）從捐助

土方之亂延燒金融機構！建商盼放寬18個月內開工限制

營建剩餘土石方清運車輛新制元旦上路，全台掀起「土方之亂」，如今也延燒到金融機構。上周已有銀行業者接獲建商反映，因土方無法...

亞洲AI股 外資看好今年再超美科技股

亞洲科技股今年開局漲勢凌厲，投資人押注其基本面強勁與估值合理，尤其看好台灣、南韓及中國大陸的人工智慧（ＡＩ）相關類股，並...

冷眼集／土方之亂蠻幹擾民 政策不檢討恐重蹈覆轍

今年伊始，從ＮＣＣ的「ＳＩＭ卡之亂」到內政部的「土方之亂」，政府推動政策的方式，讓產業與民眾都感到熟悉又無力。問題不是政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。