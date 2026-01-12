東協訂單 可望超越陸港

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

隨美中貿易戰及台商供應鏈大轉移，2025年外銷訂單來自東協訂單呈大幅彈升，2025年前11月來自東協訂單累計達1,254.1億美元，首度超過中國大陸及香港1,245.2億美元，全年東協訂單有望首度超越陸港。

大陸一直是台商最大生產據點。2014年時台灣的陸港訂單高達1,177.2億美元，東協訂單僅543.7億美元，但11年間，東協訂單將超越港陸，比經濟部預期還要早，成長驚人。這也是台灣自1990年代推動南向政策以來，終於見到成果。

據中經院去年12月發布「台商在東協投資趨勢調查報告」，美中貿易衝突促使台商加快東協布局，統計已突破6,200家。

經濟部統計處長黃偉傑表示，東協訂單成長快速主要是台商供應鏈移到東協，因為由大陸出口到美國課關稅較東協高，廠商為避開高關稅往東協移動。此外隨供應鏈投資與轉移，也會帶動當地經濟成長，擴大內需。

經濟部統計，去年前11月東協訂單大增主要是資訊通信產品，金額高達463.9億美元，是港陸101億美元的四倍之多。

東協 台商

