土方之亂風波 三方向調整 危機化轉機
廢棄土方1月1日新制上路就釀出土方之亂風波；專家分析，市場肯定政府這次政策方向，但因配套執行跟不上、無緩衝期、少了土方源頭分類分級管理，若針對三大方向調整，將「危機化轉機」，就能成為產業轉型契機。
中華民國不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉表示，這次土方之亂主因第一配套執行未跟上，政府需即時更新、公布政策配套內容的執行進度到哪，產業才不會無所適從。
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，新制上路前，應該有一段新舊制轉換的緩衝期搭配，這期間政府也可同步監測電子化的效率運作如何，如系統和電子聯單是否運作順利、後端監測系統效率如何等。
另外，張麗莉表示，政府也可進行土方源頭分類分級管理，比照垃圾分類制度，從源頭就建立起分流、分類管理，經過分類分級後，不僅可回收再利用做為工程填方，部分廢棄物甚至可轉化成綠建材。
