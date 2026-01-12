快訊

蔡規賴不隨…通信部隊已經移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

土方之亂 鋼筋出貨也受影響

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國內「土方之亂」還需要時間沈澱，由於營建工地開工節奏被打亂，短中期仍要配合政策調整，進一步影響鋼筋出貨，海光（2038）、豐興（2015）、東鋼（2006）、威致（2028）等上市鋼廠營運承壓。今（12）日開盤的鋼筋盤價續受矚目。

上市鋼廠主管說，「土方之亂」在新年度正式進入制度轉換期，隨著「營建剩餘土石方全流向管理」新制上路，政府鐵腕打擊非法棄置的方向已經確立，但短期內相關秩序尚未立即恢復，營建業面臨合規去化成本上升、開工期延後等後遺症，對鋼筋市場形成實質衝擊。

上市電爐廠主管說，多數營建工程中，鋼筋必須等到開挖完成、土方外運、基礎施工啟動後才會大量進場。當土方去化卡關，第一個被踩煞車的就是鋼筋進場時點。

目前各鋼筋廠普遍面臨鋼筋晚買、少買的問題，市場出貨量明顯下滑，鋼筋需求出現遞延，對以內需為主的鋼筋廠的影響特別明顯。因為鋼筋廠主要客戶來自建築工程、公共工程與科技廠房，如今工地因土方卡關而延後施工，鋼筋廠即便能生產，也難以順利出貨。

上市鋼廠主管表示，接單不穩定，出貨節奏不連續，造成產線利用率被迫壓低，在固定成本結構下，會直接侵蝕毛利。加上需求遞延往往伴隨資金壓力，尤其接近年關，部分鋼筋廠與盤商為了拚錢關，容易主動降價搶單換現金，對市場交易秩序造成一定風險。

市場 施工

延伸閱讀

全台「土方之亂」建商哀號 流標工程終結者：土方是珍貴資源

土方之亂擴大 建商怒吼：政策這樣搞「乾脆叫我們去死」

可寧衛在飆什麼? 土方業內：只找得到這間合法廠商

獨／僅2千台砂石車合規 土方清運新制釀停工潮 國土署擬給緩衝期

相關新聞

土方之亂延燒金融機構 建商盼放寬18個月內開工限制

營建剩餘土石方清運車輛新制元旦上路，全台掀起「土方之亂」，如今也延燒到金融機構。上周已有銀行業者接獲建商反映，因土方無法...

冷眼集／蠻幹擾民 政策不檢討恐重蹈覆轍

今年伊始，從ＮＣＣ的「ＳＩＭ卡之亂」到內政部的「土方之亂」，政府推動政策的方式，讓產業與民眾都感到熟悉又無力。問題不是政...

逾300都更案完工無期 申報中586案剉咧等

「土方之亂」燒到都更戶。內政部國土署資料顯示，目前全國都更核定、未動工案三一三件，光是雙北市就占了二四五件、比重高達百分...

東協訂單 可望超越陸港

隨美中貿易戰及台商供應鏈大轉移，2025年外銷訂單來自東協訂單呈大幅彈升，2025年前11月來自東協訂單累計達1,254...

土方之亂風波 三方向調整 危機化轉機

廢棄土方1月1日新制上路就釀出土方之亂風波；專家分析，市場肯定政府這次政策方向，但因配套執行跟不上、無緩衝期、少了土方源...

土方之亂 鋼筋出貨也受影響

國內「土方之亂」還需要時間沈澱，由於營建工地開工節奏被打亂，短中期仍要配合政策調整，進一步影響鋼筋出貨，海光、豐興、東鋼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。