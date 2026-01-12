土方之亂 鋼筋出貨也受影響

國內「土方之亂」還需要時間沈澱，由於營建工地開工節奏被打亂，短中期仍要配合政策調整，進一步影響鋼筋出貨，海光（2038）、豐興（2015）、東鋼（2006）、威致（2028）等上市鋼廠營運承壓。今（12）日開盤的鋼筋盤價續受矚目。

上市鋼廠主管說，「土方之亂」在新年度正式進入制度轉換期，隨著「營建剩餘土石方全流向管理」新制上路，政府鐵腕打擊非法棄置的方向已經確立，但短期內相關秩序尚未立即恢復，營建業面臨合規去化成本上升、開工期延後等後遺症，對鋼筋市場形成實質衝擊。

上市電爐廠主管說，多數營建工程中，鋼筋必須等到開挖完成、土方外運、基礎施工啟動後才會大量進場。當土方去化卡關，第一個被踩煞車的就是鋼筋進場時點。

目前各鋼筋廠普遍面臨鋼筋晚買、少買的問題，市場出貨量明顯下滑，鋼筋需求出現遞延，對以內需為主的鋼筋廠的影響特別明顯。因為鋼筋廠主要客戶來自建築工程、公共工程與科技廠房，如今工地因土方卡關而延後施工，鋼筋廠即便能生產，也難以順利出貨。

上市鋼廠主管表示，接單不穩定，出貨節奏不連續，造成產線利用率被迫壓低，在固定成本結構下，會直接侵蝕毛利。加上需求遞延往往伴隨資金壓力，尤其接近年關，部分鋼筋廠與盤商為了拚錢關，容易主動降價搶單換現金，對市場交易秩序造成一定風險。