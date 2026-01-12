快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲AI股 外資看好今年再超美科技股

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導

亞洲科技股今年開局漲勢凌厲，投資人押注其基本面強勁與估值合理，尤其看好台灣、南韓及中國大陸的人工智慧（ＡＩ）相關類股，並預期其成長動能將持續一整年且繼續完勝美科技股。

高盛集團的策略師正在加碼亞洲科技股，認為相關類股還有上漲空間，理由是ＡＩ相關需求激增且其估值合理。花旗集團則指出，由於亞洲科技股在半導體供應鏈中占據重要地位且具獲利成長潛力，全球長期投資人持續增持。

今年以來亞洲科技類股指數飆升約百分之六，遠超過那斯達克指數的百分之二漲幅。隨著投資人日益懷疑美國科技股在經歷多年大漲後能否延續其ＡＩ驅動的漲勢，他們正轉向位居半導體供應鏈核心的亞洲地區。

三星電子上周公布上季初步營業利益年增百分之二○八、創新高；台積電的營收也超乎預期；中國ＡＩ公司在股市初試啼聲的搶眼表現，助漲這股樂觀情緒。

在一片歡樂氛圍下，瑞聯銀行常務董事凌煒森（Vey-Sern Ling）表示，亞洲晶片製造商面臨兩大風險，一是ＡＩ支出縮減，另一是地緣政治因素，尤其是台灣。

AI 高盛 科技股

延伸閱讀

今年亞洲科技股在全球AI競賽一馬當先 將繼續完勝美國科技股

NBA／熱火先發五虎成形！「英雄哥」看好陣容完全體衝擊季後賽

AI股狂熱何時退燒？策略師預測三情況：今年底前投資泡沫就會終結

台股攻勢再起2／台積夠力 外資升目標價

相關新聞

首度黃金交叉！對等關稅供應鏈大遷徒...2025年東協訂單創紀錄

隨著美中貿易戰以及台商供應鏈大轉移，2025年我外銷訂單來自東協訂單呈大幅彈升，去年1-11月我來自東協訂單累計達1,2...

還在跌！我對大陸香港出口依存度 2025年降至26.61%新低點

2025年東協訂單有望首度超越中國大陸和香港，同時，我對中國大陸出口依存度持續降低。根據財政部統計，2025年我對中國大...

半世紀的營養照護，五年的真實陪伴 費森與南投生活重建協會攜手走進 生命深處

陪伴，不止於捐助──費森尤斯卡比與南投生活重建協會攜手五年，用營養與關懷築起長照的希望。秉持「忠於生命（Committed to Life）」的核心理念，費森尤斯卡比早已將企業社會責任（CSR）從捐助

土方之亂延燒金融機構！建商盼放寬18個月內開工限制

營建剩餘土石方清運車輛新制元旦上路，全台掀起「土方之亂」，如今也延燒到金融機構。上周已有銀行業者接獲建商反映，因土方無法...

亞洲AI股 外資看好今年再超美科技股

亞洲科技股今年開局漲勢凌厲，投資人押注其基本面強勁與估值合理，尤其看好台灣、南韓及中國大陸的人工智慧（ＡＩ）相關類股，並...

冷眼集／土方之亂蠻幹擾民 政策不檢討恐重蹈覆轍

今年伊始，從ＮＣＣ的「ＳＩＭ卡之亂」到內政部的「土方之亂」，政府推動政策的方式，讓產業與民眾都感到熟悉又無力。問題不是政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。