亞洲AI股 外資看好今年再超美科技股

亞洲科技股今年開局漲勢凌厲，投資人押注其基本面強勁與估值合理，尤其看好台灣、南韓及中國大陸的人工智慧（ＡＩ）相關類股，並預期其成長動能將持續一整年且繼續完勝美科技股。

高盛集團的策略師正在加碼亞洲科技股，認為相關類股還有上漲空間，理由是ＡＩ相關需求激增且其估值合理。花旗集團則指出，由於亞洲科技股在半導體供應鏈中占據重要地位且具獲利成長潛力，全球長期投資人持續增持。

今年以來亞洲科技類股指數飆升約百分之六，遠超過那斯達克指數的百分之二漲幅。隨著投資人日益懷疑美國科技股在經歷多年大漲後能否延續其ＡＩ驅動的漲勢，他們正轉向位居半導體供應鏈核心的亞洲地區。

三星電子上周公布上季初步營業利益年增百分之二○八、創新高；台積電的營收也超乎預期；中國ＡＩ公司在股市初試啼聲的搶眼表現，助漲這股樂觀情緒。

在一片歡樂氛圍下，瑞聯銀行常務董事凌煒森（Vey-Sern Ling）表示，亞洲晶片製造商面臨兩大風險，一是ＡＩ支出縮減，另一是地緣政治因素，尤其是台灣。