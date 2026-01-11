還在跌！我對大陸香港出口依存度 2025年降至26.61%新低點

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
財政部統計，2025年我對中國大陸及香港之出口比重降至26.61%新低點。圖／聯合報系資料照片
財政部統計，2025年我對中國大陸及香港之出口比重降至26.61%新低點。圖／聯合報系資料照片

2025年東協訂單有望首度超越中國大陸和香港，同時，我對中國大陸出口依存度持續降低。根據財政部統計，2025年我對中國大陸及香港之出口比重降至26.61%新低點。

根據財政部發布2025年全年出口6,407.5億美元，較上年增34.9%；其中，我對中國大陸與香港出口1,704.8億美元，年增13.2%。依此推算，我對中國大陸及香港出口依存度為26.61%。

經濟部表示，我對中國大陸及香港之出口比重自2020年達到43.9%高點後已逐年下降，2024年降至31.7%，到2025年第1季更下滑至28.3%，顯見我對中國大陸市場依賴已逐年下降，且協助廠商分散出口市場之努力顯見成效。

我對中國大陸投資金額亦呈縮減。經濟部指出，2025年1-11月我核准赴陸投資件數228件，核備投資金僅額13.94億美元，較前一年同期302件、36.07億美元，年減61.32%。

2025年我外銷訂單統計，東協訂單有望超過中國大陸及香港。訂單是出口先行指標，在2025年財政部出口統計中，2025年我對中國大陸與香港出口1,704.8億美元，仍高於我對東協出口1,189.8億美元，但我對東協出口規模創歷年新高。

