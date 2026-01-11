快訊

影／賴清德總統：醫療結合科技成下一座護國神山

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
賴清德總統（前中）今天出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，與出席嘉賓們一同合影。記者余承翰／攝影
賴清德總統（前中）今天出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，與出席嘉賓們一同合影。記者余承翰／攝影

賴清德總統今天出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，他在致詞時表示，政府推動5年489億元健康台灣深耕計畫及AI新十大建設，盼醫療與科技結合，強強聯手成為下一座護國群山，並透過多項法規修訂及制定新法案，包括2021年大幅修正《生技醫藥產業發展條例》，促進人才培育。

賴清德指出，半導體、資通訊、ICT是台灣公認的「護國群山」，他認為下一個有條件成為台灣護國群山一員的，就是醫療與科技結合所產生的產業，而近年來各界關注「智慧醫療」，必須先談「醫療」，再談「智慧」，最後才是「智慧醫療」。他也提到，政府已在2021年重新修定「生技醫藥產業發展條例」，內容涵蓋留才攬才、投資抵減、研發及設備抵減等4大面向，擴大適用範圍，推動生技醫藥產業及智慧醫療發展。

賴清德總統（中）今天出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，與現場出席嘉賓一一握手致意。記者余承翰／攝影
賴清德總統（中）今天出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，與現場出席嘉賓一一握手致意。記者余承翰／攝影
賴清德總統今天出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，他在致詞時表示，政府要在科技基礎之上推出AI新十大建設，將推動智慧醫療的發展。記者余承翰／攝影
賴清德總統今天出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，他在致詞時表示,政府要在科技基礎之上推出AI新十大建設，將推動智慧醫療的發展。記者余承翰／攝影

生技 科技 賴清德

影／賴清德總統：醫療結合科技成下一座護國神山

賴清德總統今天出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，他在致詞時表示，政府推動5年489億元健康台灣深耕計畫及AI新十...

