快訊

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗道歉：該店暫停營業

聽新聞
0:00 / 0:00

經部：女性中小企業主年增逾3% 批發零售業占比最高

中央社／ 台北11日電

台灣女性創業動能持續升溫，根據經濟部2024年中小企業白皮書數據顯示，女性中小企業主的家數已達64萬843家，較2023年增加約1.9萬家，年增逾3%；其中女性中小企業主明顯集中於服務業部門，「批發及零售業」是女性參與度最高的行業，占比達47.38%。

中小企業白皮書調查指出，目前女性在中小企業負責人中的占比近3成8，且在2024年新設未滿1年的中小企業中，女性企業主占比約達4成，顯示女性已成為台灣產業結構中不可忽視的新興力量。

觀察市場經營趨勢，女性企業主相較於男性更傾向深耕內銷市場。2024年女性中小企業內銷比率高達92.11%，出口比率則不到1成。若擴大至大企業觀察，女性負責人的大企業內銷比率為85.77%，遠高於男性的58.01%，雙方差距近28個百分點，顯示不論企業規模大小，女性經營者對於國內市場的依賴度與掌握度均高於男性。

另外，統計數據顯示，女性中小企業主在服務業部門的參與度顯著較高。2024年女性經營服務業的家數比率超過8成5，較男性高出約9個百分點。其中「批發及零售業」是女性參與度最高的行業，占比達47.38%，且在銷售額、內銷額及出口額等各項指標均居冠；其次則為「住宿及餐飲業」占14.45%及「其他服務業」占約7.5%。相較之下，男性在營建工程業與製造業的參與比率則明顯高於女性。

調查同時發現，女性企業主經營年資普遍較男性資淺，經營未滿1年的新設女性中小企業主占近7%，高於男性約6%；而經營未滿8年者，女性占比將近4成4，同樣高於男性的約4成。這些數據反映出近年來有更多女性投入創業，整體呈現經營年數較短但新血不斷湧入的活躍狀態。

女性 中小企業

延伸閱讀

台股市值不斷壯大 證交所董座林修銘：研議延長交易時間

桃園推社企發展「帶路雞」 「以大帶小」六都領頭羊

大巨蛋門票兌換折抵券 北市議員憂振興經濟成效：店家參與度不足

晶片表現搶眼！南韓去年出口額首破7,000億美元 全球第六國

相關新聞

本周台股／台股強勢站穩3萬點 挑戰百兆市值大關

台股上周站穩30000點整數關卡，加權指數周五收30288.96點，單周大漲逾900點，成交量同步放大，宣告台股正式進入新的指數區間。隨著指數突破重要心理關卡，市場關注焦點轉為挑戰百兆市值大關。

2026 CES產業邏輯徹底翻轉 宣告全面進入AI化時代

在美國拉斯維加斯舉行的2026年國際消費電子展（CES 2026）甫落幕，毫無疑問，是歷年最關鍵的一屆。不只規模大，顯示產業態度集體轉向，AI在去年CES展時還只是點綴，今年則幾乎所有產業都要與AI連接，更釋放AI發展全面落地、並以軟體驅動硬體的重要訊息。 今年第二次遠參展的擷發科董事長楊健盟，道出CES 2026有「二個歷年之最」，第一個歷年之最，是企業最高層幾乎全員到齊。第二個歷年之最，則是主題前所未有地集中：都要跟AI聯結。

【專家之眼】桃花源裡的台灣，官方數據看不見的悲慘世界

台灣的分配正義，正被兩組彼此對立的數據，切割成兩個平行時空。

藍白版未來帳戶 財部有意見 認為自存款享優稅恐只有利富人

立法院委員會明（12）日將審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。根據財政部書面報告提出多項不同見解，比...

衛福部強化兒少帳戶

立法院將審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，根據衛福部書面報告指出，2017年起已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，將...

工業、服務業職缺數下降 製造業流動率較低…人力結構相對穩定

年關將近，勞動部近日公布職缺概況最新統計，截至2025年9月底，工業及服務業職缺數為25.9萬個，職缺率2.9%；與上期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。