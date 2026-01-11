快訊

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

身體穿暖手腳卻冰冷？中醫提醒1處務必保暖及按壓3穴位保養

經部今年度IC設計攻頂補助開跑 聚焦無人機等3領域

中央社／ 台北11日電

經濟部產業技術司公告今年度「IC設計攻頂補助計畫」申請事項，技術司指出，今年計畫核心目標將聚焦於衛星通訊、多功能機器人及無人機等三大戰略技術領域，旨在強化台灣在前瞻晶片與系統開發的國際競爭力，預定於3月31日截止申請送件。

產業技術司說明，衛星通訊、多功能機器人及無人機等3大領域屬於政府積極推動「五大信賴產業」的重點延伸，透過計畫將鼓勵業者加速投入Ku band 射頻晶片、複合感知晶片與高階通訊晶片等關鍵技術，打造國際信賴的台灣半導體供應鏈。

在補助範疇方面，技術司說明，將支持業者投入等同或超越國際標竿大廠技術指標的晶片設計開發與試產。若為自行開發晶片，鼓勵晶片廠商與系統應用業者共同提案，並須說明應用系統規格與完成相關驗證；若採外購晶片，則強調創新應用，主要運算晶片須為國產晶片，並須提出完整的期末系統驗證規劃。

在申請資格方面，補助對象以國內依法登記成立的本國IC設計與系統業者為主，可採單一企業申請或多家聯合提案，技術司強調，申請企業不得為陸資投資企業，且非屬銀行拒絕往來戶。

技術司表示，審查評分將以市場價值占40%、技術層級30%及計畫可行性30%為主，並針對衛星通訊、多功能機器人、無人機等應用領域，以及運用AI整合軟硬體的提案，依技術難度給予加分鼓勵。

技術司指出，這項計畫自113年推動至今，累計已核定補助16件，成功帶動廠商研發投資金額逾新台幣182億元，展現政府資源引導產業投入的成效，中長期而言，期望透過本計畫推動台灣半導體產業由「晶片供應者」升級為「系統方案解決者」，深化異質整合與跨產業合作，提升整體產業的國際影響力。

晶片 IC設計 無人機

延伸閱讀

AI大廠搶CoWoS先進封裝 台積電與封測台廠加速擴產

金與正促南韓調查無人機事件 警告勿再挑釁

NPU晶片市場受矚 耐能執行長：台灣能做核心研發

小晶片掀起半導體革命與生態重構

相關新聞

本周台股／台股強勢站穩3萬點 挑戰百兆市值大關

台股上周站穩30000點整數關卡，加權指數周五收30288.96點，單周大漲逾900點，成交量同步放大，宣告台股正式進入新的指數區間。隨著指數突破重要心理關卡，市場關注焦點轉為挑戰百兆市值大關。

2026 CES產業邏輯徹底翻轉 宣告全面進入AI化時代

在美國拉斯維加斯舉行的2026年國際消費電子展（CES 2026）甫落幕，毫無疑問，是歷年最關鍵的一屆。不只規模大，顯示產業態度集體轉向，AI在去年CES展時還只是點綴，今年則幾乎所有產業都要與AI連接，更釋放AI發展全面落地、並以軟體驅動硬體的重要訊息。 今年第二次遠參展的擷發科董事長楊健盟，道出CES 2026有「二個歷年之最」，第一個歷年之最，是企業最高層幾乎全員到齊。第二個歷年之最，則是主題前所未有地集中：都要跟AI聯結。

【專家之眼】桃花源裡的台灣，官方數據看不見的悲慘世界

台灣的分配正義，正被兩組彼此對立的數據，切割成兩個平行時空。

藍白版未來帳戶 財部有意見 認為自存款享優稅恐只有利富人

立法院委員會明（12）日將審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。根據財政部書面報告提出多項不同見解，比...

衛福部強化兒少帳戶

立法院將審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，根據衛福部書面報告指出，2017年起已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，將...

工業、服務業職缺數下降 製造業流動率較低…人力結構相對穩定

年關將近，勞動部近日公布職缺概況最新統計，截至2025年9月底，工業及服務業職缺數為25.9萬個，職缺率2.9%；與上期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。