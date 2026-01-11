總統：導入最新智慧科技醫療 已核定29.4億元補助

總統賴清德今天說，去年開始推動的5年489億元「健康台灣深耕計畫」，其中一個重要項目是希望運用智慧醫療優勢，改善臨床流程、增進臨床效能；去年已經核定了197件、金額約29.4億的補助，鼓勵更多第一線醫療機構導入最新的智慧科技醫療。

賴總統今天出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮致詞時表示，因為跨境結合、議題多元、有成功落地的智慧醫療方案，這3原因讓大健康論壇得以成功。

賴總統向與會者說明政府在健康促進的努力，他說，台灣平均餘命不斷延長，現在已超過80歲，但不健康年數卻有8.4年。換句話說，國人平均餘命的10%時間不健康，可能臥病在床、坐輪椅，或是可能生活需要照料，政府的目標是希望活得越久就健康多久。

總統表示，政府推動為期5年的健康台灣深耕計畫，總經費489億元，用在人才培育與改善醫療環境，讓醫界有更寬廣服務空間，提高醫療服務品質造福人民。

總統進一步指出，去年是健康台灣深耕計畫開始實施第一年，在智慧醫療領域通過197件案子，金額29.4億元，目的是要改善臨床流程，增進臨床服務效能，提高服務品質造福民眾。

其次是科技、AI方面，政府希望在2040年前能夠培養出50萬個AI人才，在新竹科學園區的國家算力中心已開始運作，過不久後，國家AI資料中心將在台南沙崙開始使用。

他指出，政府聚焦在矽光子、量子運算、機器人發展等3個重要關鍵技術。

賴總統表示，政府打算建立AI人工智慧的生態系，培養出兆元產值的軟體創新創業平台，希望幫助台灣至少100萬家中小微企業可以導入人工智慧，提升競爭力。

他說，政府推出生技醫藥產業發展條例等修法，留才攬才、投資抵減、研發設備抵減，並把範圍擴大。

賴總統表示，半導體、資通訊ICT是台灣的護國群山，下一座有條件成為護國群山就是醫療跟科技的結合，這是強強聯手，政府一定會跟大家一起努力。