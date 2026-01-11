【專家之眼】桃花源裡的台灣，官方數據看不見的悲慘世界

台灣的分配正義，正被兩組彼此對立的數據，切割成兩個平行時空。

去年歲末，立法院財政委員會邀集主計、國發、財政與央行等部會，就「經濟成長全民共享」與「改善相對貧窮」提出專題報告。這場匯集政府中最具專業性機關的論述，凸顯官方統計與社會體感之間難以跨越的落差。

依行政院主計總處提供之數據，歷年來我國吉尼係數均維持在0.35以下；2024年家戶可支配所得的吉尼係數為0.341，明顯低於國際組織設定以0.4作為警戒值的門檻，且長期變動幅度不大。

不僅如此，家戶可支配所得的五等分位差距倍數為6.14倍，優於東亞各國家（日本、韓國、新加坡、香港）及英、美等主要經濟體，因而被解讀為「我國所得分配相對平均，經濟成長成果兼顧包容性」。此外，近十年政府透過社福補助與租稅等政策介入，使差距倍數縮減1.16至1.48倍，相關措施被認定為「效果顯著」。

一言以蔽之，在台灣政府官方統計所描繪的「桃花源」中，我們看見歲月靜好、分配公平、令人安心滿意的台灣。

詎料，僅僅數周後發布的《2026年世界不平等報告》，卻呈現出一幅南轅北轍的圖景。皮凱提（Thomas Piketty）研究團隊所屬的「世界不平等實驗室」估算，2024年台灣所得最高的前10％，囊括全體所得的48.1％；其中，頂端1％的超高所得者，即占有19.3％。相形之下，底層50％的民眾，僅分得11.8％的所得；與所得最高的前10％差距達40.6倍，與最高前1％的差距更高達163.1倍。

財富分配的不均，則更令人坐立難安。2024年台灣最富有的前10％，掌控全體財富的60.9％；其中，頂端1％的超級富豪，即擁有27％。相形之下，底層50％的民眾，僅分得4.3％的財富；與財富最高的前10％差距達141.6倍，與最高前1％的差距更是驚人，達到了627.9倍。

一言以蔽之，在國際機構調查報告的「悲慘世界」中，我們看見天差地遠、分配失衡，令人驚心動魄的台灣。

這些國際機構所提供的數據，撕開了長久以來官方數據描述台灣分配情形的表象；與鄰近的亞洲已開發國家（如日本或韓國）相比，台灣所得不平等程度嚴重，且財富集中現象極為顯著。原來，行政院主計總處每年發布、用來強調台灣優於諸多世界主要經濟體的亮眼所得分配指標，在面對國際調查揭示的現實面前，竟是如此地蒼白無力，不值一哂。

《2026年世界不平等報告》敲響了台灣社會公平的警鐘。若政府繼續執迷於那僅千分之二、不到兩萬戶的微型抽樣問卷資料，並在層層政策修飾後的數據中自我寬慰，則不僅是反映數據統計的落後或怠惰，更暴露出技術官僚對真實民瘼的冷漠或無視。

修補台灣分配正義，請從誠實面對兩組不同數據的落差開始。