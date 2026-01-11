工業、服務業職缺數下降 製造業流動率較低 人力結構相對穩定

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
年關將近，勞動部近日公布職缺概況最新統計，截至2025年9月底，工業及服務業職缺數為25.9萬個，職缺率2.9%；與上期（2025年6月底）相較，職缺數減少0.83萬個，職缺率減少0.1個百分點。儘管製造業8.3萬個職缺為最多，但流動率較低，顯示其人力結構相對穩定。

勞動部說明，按季實施的「職位空缺概況調查」，透過長期資料觀察，掌握勞動市場職缺狀況變化。職缺產生為經濟運行常有現象，代表市場勞動力需求狀況，與「勞動需求大於相關勞動供給」所形成之「勞動力短缺」現象不同。

統計2025年9月底工業及服務業職缺數25.9萬個，職缺率2.9%；就部門別職缺數觀察，工業部門為10.5萬個占40.5%，服務業部門15.4萬個占59.5%，職缺率均為2.9%。與上期相較，職缺數減少0.83萬個；其中工業、服務業部門職缺數分別減少0.31萬個、0.52萬個。

各大業職缺數以製造業8.3萬個占32.2%最多，批發及零售業4.7萬個占18.3%居次，住宿及餐飲業2.4萬個占9.4%第三，三者合占近六成，加計營建工程業1.8萬個、醫療保健及社會工作服務業1.7萬個，則占七成三。

就職缺總數而言，製造業為各行業最多，但其職缺率與招募時間皆接近整體平均水準。以人員流動情形來看，2025年9月製造業進、退率分別為2.3%、2.2%，均低於全體行業平均之2.7%、2.7%。整體而言，製造業流動率較低、職缺率與招募時間則與全體行業平均相當，顯示人力結構相對穩定。

若以工時來看，2025年9月底「全時」及「部分工時」職缺數，各為23.7萬、2.2萬個，分占91.4%及8.6%。全時職缺占比較高業別包括不動產、製造、營建工程、其他服務業等，均逾九成九；占比較低業別包括住宿及餐飲業僅占61.7%，批發及零售業等均不及九成。

勞動部提醒，各期統計之季節性並不相同。季節性指因固定的短期因素，使得時間數列在該因素影響期間呈現規律波動現象，如失業率於每年7、8月因畢業生及暑期工讀生投入尋職而呈上升等。因季節性影響，該調查各期職缺資料變化意涵，仍須較長期資料進行檢視觀察。

