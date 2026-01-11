藍白版未來帳戶 財部有意見 認為自存款享優稅恐只有利富人

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
立法院委員會明（12）日將審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。根據財政部書面報告提出多項不同見解，比如存入「台灣未來帳戶」之自存款，提供綜合所得稅列舉扣除及提供免納贈與稅額度計算，這兩項規定只對高所得家長有利。

由於美國最近推出協助兒童長期儲蓄的川普帳戶，儘管金額、方式等不同，但理念一致，引發國人高度重視。川普帳戶源於大而美法案，是為2025-2028年出生的美國公民兒童提供政府1,000美元啟動資金，並鼓勵家人每年最多存入5,000美元，資金投資於低成本股票指數基金，孩子18歲後可提領用於教育或購房，旨在從小培養金融素養。

至於根據財政部針對「台灣未來帳戶特別條例草案」書面報告指出，有關該案總經費上限4,500億元以特別預算方式編列，財政部尊重主管機關衛福部及行政院主計總處的意見。至於經費來源得以舉債，且不受「公債法」第5條第7項限制，財政部認為，基於財政紀律考量，非面臨國安或災後等重大情勢，不宜取消年度流量債限規定。

有關該案兒少法定代理人或家長存入「台灣未來帳戶」之自存款，提供綜合所得稅列舉扣除，財政部評估，這對無須繳稅或相對經濟弱勢且無能力自存款之家庭無減稅實益，只對相對有能力自存款之高所得家長提供減稅利益，恐造成租稅不公。

財政部補充說明，近年來財政部持續優化所得稅制，大幅減輕民眾租稅負擔，依2023年度綜合所得稅統計資料，有302萬戶（占總申報戶44%）毋須繳稅，有247萬戶（占總申報戶36%）適用5%稅率，合計80%申報戶適用稅率5%或免繳稅。

至於該案提供免納贈與稅額度之計算，財政部擔憂，也僅對高所得或高財富家長有利。家長將其自有款項存入「台灣未來帳戶」，依遺產及贈與稅法規定，屬家長對帳戶開戶人之贈與，按現行贈與稅納稅義務人，每年得自贈與總額中減除免稅額244萬元，對一般家長已足資適用。

財政部指出，有關該案營利事業所得稅規範，企業贊助款直接存入員工子女「台灣未來帳戶」，屬對員工補助或津貼，可依「所得稅法」核實認列薪資支出或職工福利支出，現行規定已適用。「台灣未來帳戶」基金似屬個人帳戶，非政府設置之特種基金，企業捐贈該帳戶，不宜視為捐贈政府。

財政部表示，依「憲法」第19條所定租稅法律主義，納稅主體、客體及稅捐減免等重要項目，必須以法律明定。該案授權由中央主管機關以法規命令訂定免稅對象及範圍，不符合前揭租稅法律主義。

財政部強調，該案涉及主管機關衛福部就兒童及少年福利措施之整體規劃，宜由衛福部先盤點其現有政策工具，並就施政優先性、社會性及民眾需求殷切程度等通盤審慎評估。

