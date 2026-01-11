衛福部強化兒少帳戶

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院將審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，根據衛福部書面報告指出，2017年起已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，將思考規劃，強化對經濟弱勢兒少及一般兒少之支持，精進制度設計及擴大政策效果。

面對少子女議題，行政院於2018年核定「我國少子女化對策計畫（2018-2025年）」，總計編列5,931億元，提升年輕父母生養意願。為鼓勵青年適齡婚育，減輕育兒負擔，建構更友善職場及生養環境，行政院2026年續推「我國少子女化對策計畫（2026-2029年）」。

另衛福部從2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要幫助低收入、中低收入家庭孩子，以及有長期安置的兒少，存入人生第一桶金。透過政府與經濟弱勢家庭，以「1：1提撥」共同存款方式，為兒童及少年設立個人專屬帳戶，作為長期資產累積與教育發展支持工具。

衛福部說明，參與家庭可依經濟狀況，選擇每月自存500元、1,000元、1,250元，每年最高存入1萬5,000元，政府1：1存入提撥款，孩童18歲最高可存54萬元，該帳戶存款不影響福利資格，不列入動產或收入計算。

該項政策執行八年多，截至2025年12月止，累計開戶人數為39,127人，整體開戶率約65%，累計存款金額已逾32億元。針對三～六個月未存款者，社工員將訪視輔導，依家戶需求提供短期工作機會、實物給付及經濟補助等配套措施，協助開戶家庭排除存款障礙。

面對少子女化帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。衛福部也思考規劃，強化對經濟弱勢兒少及一般兒少之支持，精進制度設計及擴大政策效果之方向研議。將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，打造更友善的成家與育兒環境。

弱勢家庭 衛福部 教育

