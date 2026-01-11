下修總統13萬戶社宅政見 內政部長劉世芳：土地不夠

總統賴清德選前開支票要蓋13萬戶社會住宅，日前內政部卻大幅下修至4萬戶，挨轟跳票。內政部長劉世芳表示，百萬租屋家庭支持計畫的核心價值沒有改變，但因土地不夠，社宅確實愈蓋愈少，已在6都盤點37.5萬戶空餘屋，未來會積極輔導釋出到租屋市場。

賴清德上任後提出8年「百萬租屋家庭支持計畫」，包含在前總統蔡英文興建社宅12萬戶、包租代管8萬戶的基礎之上，要達成興建社宅25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，三項合計達百萬戶目標。但內政部國土署長吳欣修日前證實，興建社宅的政策目標從13萬戶減為4萬戶，內政部計畫以包租代管的空屋補上興建社宅的缺口。

劉世芳坦言，直接新建社宅的速度非常慢，主要是用地取得困難，加上有租屋需求者多半在都市蛋黃區，若社宅蓋在偏遠地區也不會有人願意去住，因此持續拜訪新北、桃園、台中、台北等市，盤點可用的土地。

國土署表示，中央盤點國公有土地、整體開發、促參、都市更新分回等管道可取得的土地，到2027年約可再蓋1萬5千戶社宅。

劉世芳說，因應淨零排放目標，社宅蓋愈多、碳排量就愈大，這與減碳政策方向背道而馳。因此將會利用目前約91萬戶空屋、餘屋轉供社宅缺口，也可在不增加碳排量情況下，減少空餘屋。在6都已盤點37.5萬戶可作包租代管之用。