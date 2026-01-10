預售屋解約年增逾7成 桃、中重災區

央行第七波選擇性信用管制重挫買氣，房市寒冬逾一年未解，投資客大逃跑，二○二五年七都預售屋解約量超過兩千件，較二○二四年大增七成以上，觀察十大解約量最大的行政區，桃園、台中都是解約重災區。

據五九一統計最新內政部實價登錄，盤點二○二五年前十一月全台解約量前十大行政區，台中市西屯區解約量從二○二四年的四十五筆暴增至一四八筆，年增百分之二二八點九，其次台南安南區，從卅四筆增至一百○九筆，年增百分之二百二十點六，第三為桃園市中壢區，解約量八十六筆，年增百分之一○四點八。

五九一新建案新聞課組長林哲緯指出，相較於整體成交量，各區解約量實際上仍相對低檔，但若與前年比較，就會發現多數區域皆大幅成長，其中以桃園跟台中解約量較高，最主要原因是這兩縣市近年擁有重劃區、交通建設等議題，過去房市熱潮時銷售量不錯，建商推案量加速擴張，然去年市場由多轉空，不只投資客紛紛跳船，部分購屋族也可能因房貸卡彈選擇解約，導致較前年明顯增加。

至於台南安南區，在地房仲指出，去年主要是「春福安安」等個案出現多筆解約，再加上當地交易量大，部分新案亦有出現解約，才使年增幅度呈現劇烈變化。

專家表示，過去幾年房市熱絡，尤其中南部因為基期低、科學園區等議題，自然吸引不少投資置產買盤進場，然去年起進入交屋潮，但市場受到政策影響反轉，貸款成數受限，部分買方資金調度失靈，只能選擇提前解約止損。

相較之下，雙北因自住比例較高、購屋族資金結構相對穩健，即便交易量下滑，解約狀況相對溫和，凸顯中南部在房市由多轉空時，波動幅度更為劇烈。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，若有交屋在即卻有資金疑慮者，或是手上多屋的投資客，解約自然成為解方之一。而因市況不佳，建商多以順利交屋為首要目標，否則庫存太多，最終恐怕走上降價一途。不過，由於這一年交易量趨緩，且不乏解約熱區的房價調整，不排除若貸款難度仍高，過去兩、三年買在房市高點又面臨新案交屋潮，將推升另一波解約情勢。