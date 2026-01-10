快訊

AI股狂熱何時退燒？策略師預測：今年底前投資泡沫就會終結

金唱片／不只撒嬌舞！許光漢帥炸大巨蛋「秀流利韓文」

聽新聞
0:00 / 0:00

預售屋解約年增逾7成 桃、中重災區

聯合報／ 記者朱曼寧／台北報導

央行第七波選擇性信用管制重挫買氣，房市寒冬逾一年未解，投資客大逃跑，二○二五年七都預售屋解約量超過兩千件，較二○二四年大增七成以上，觀察十大解約量最大的行政區，桃園、台中都是解約重災區。

據五九一統計最新內政部實價登錄，盤點二○二五年前十一月全台解約量前十大行政區，台中市西屯區解約量從二○二四年的四十五筆暴增至一四八筆，年增百分之二二八點九，其次台南安南區，從卅四筆增至一百○九筆，年增百分之二百二十點六，第三為桃園市中壢區，解約量八十六筆，年增百分之一○四點八。

五九一新建案新聞課組長林哲緯指出，相較於整體成交量，各區解約量實際上仍相對低檔，但若與前年比較，就會發現多數區域皆大幅成長，其中以桃園跟台中解約量較高，最主要原因是這兩縣市近年擁有重劃區、交通建設等議題，過去房市熱潮時銷售量不錯，建商推案量加速擴張，然去年市場由多轉空，不只投資客紛紛跳船，部分購屋族也可能因房貸卡彈選擇解約，導致較前年明顯增加。

至於台南安南區，在地房仲指出，去年主要是「春福安安」等個案出現多筆解約，再加上當地交易量大，部分新案亦有出現解約，才使年增幅度呈現劇烈變化。

專家表示，過去幾年房市熱絡，尤其中南部因為基期低、科學園區等議題，自然吸引不少投資置產買盤進場，然去年起進入交屋潮，但市場受到政策影響反轉，貸款成數受限，部分買方資金調度失靈，只能選擇提前解約止損。

相較之下，雙北因自住比例較高、購屋族資金結構相對穩健，即便交易量下滑，解約狀況相對溫和，凸顯中南部在房市由多轉空時，波動幅度更為劇烈。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，若有交屋在即卻有資金疑慮者，或是手上多屋的投資客，解約自然成為解方之一。而因市況不佳，建商多以順利交屋為首要目標，否則庫存太多，最終恐怕走上降價一途。不過，由於這一年交易量趨緩，且不乏解約熱區的房價調整，不排除若貸款難度仍高，過去兩、三年買在房市高點又面臨新案交屋潮，將推升另一波解約情勢。

預售屋 房市 重劃區

延伸閱讀

土方之亂延燒 建商喊苦

土方之亂擴大 建商怒吼：政策這樣搞「乾脆叫我們去死」

2026高雄富邦馬拉松 市府增派警力加強維安

新成屋保固期幾年？地震後牆壁裂縫、浴室漏水…建商保固期過了怎辦？1周內快這樣做

相關新聞

證實賴政府社宅越蓋越少 劉世芳：輔導37萬戶空餘屋釋出

賴政府社宅政策持續遭質疑，朝野也群起批數量跳票。內政部長劉世芳也親自說明，百萬租屋家庭支持計畫的核心價值並沒有改變，但對...

賴政府「百萬租屋計畫」挨批跳票 內政部：跟北北桃中再推6萬戶

民進黨政府推動「百萬租屋家庭支持計畫」，至2032年為止需累積興建25萬戶社宅、推動25萬戶包租代管、提供50萬戶租金補...

2025年高齡家庭CPI年增1.74% 連7年高於整體平均

主計總處最新物價統計出爐，結果顯示，2025年全年高齡家庭消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，高於全體家庭CPI...

預售屋解約年增逾7成 桃、中重災區

央行第七波選擇性信用管制重挫買氣，房市寒冬逾一年未解，投資客大逃跑，二○二五年七都預售屋解約量超過兩千件，較二○二四年大...

內政部擴大包租代管 提升為32萬戶

內政部新聞稿10日表示，為強化立即性租屋保障機制，政策調整為直接興建目標為18萬戶、包租代管調升為32萬戶，方向上為擴大...

經濟弱勢兒少帳戶存款累計逾32億元 衛福部擬擴大政策

立法院12日將舉行社福衛環、財政委員會聯席會議，審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。根據衛福部書面報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。