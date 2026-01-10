2025年高齡家庭CPI年增1.74% 連7年高於整體平均

快訊

中央社／ 台北10日電
主計總處最新物價統計出爐，結果顯示，2025年全年高齡家庭消費者物價指數（CPI）年增率為1.74%，高於全體家庭CPI年增率1.66%，且已經連續7年高於整體平均。圖／AI生成

主計總處最新物價統計出爐，結果顯示，2025年全年高齡家庭消費者物價指數CPI）年增率為1.74%，高於全體家庭CPI年增率1.66%，且已經連續7年高於整體平均。主計總處官員說明，外食費等食物價格波動較顯著，導致高齡家庭CPI漲幅略高。

隨著台灣人口結構日趨老化，相關資料應用需求提高，主計總處自2024年起發布高齡家庭CPI，期間也調高發布頻率，從年改為月，並追溯公布2018年以來各月指數。

觀察CPI權數結構，一般家庭CPI權重最大為食物類、其次是居住類，交通及通訊類排名第3，醫藥保健類最末；高齡家庭則是居住類權重最大，其次是食物類，第3雜項類，第4交通及通訊類，衣著類最末。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，美國、日本、新加坡均有編制高齡或退休家庭CPI，雖然國情不同，各類項目的權重會有差異，共通點是國內外高齡家庭的居住類、醫療保健類權重都會比較高。

以台灣為例，由於高齡家庭在醫療保健的需求相對一般家庭高，高齡家庭的醫療保健類權重8%，略高於一般家庭的5%。

值得注意的是，攤開高齡家庭CPI公布以來的數據表現，2019年至今，高齡家庭CPI漲幅已經連續7年高於整體平均。

曹志弘表示，食物類在高齡家庭的權重相當高，近年天候不穩，推升食物價格，對高齡家庭的影響就比較大。

不過觀察近幾個月的高齡家庭CPI漲幅，會發現近幾個月高齡家庭CPI偶爾略低於整體平均，如去年12月的高齡家庭CPI年增1.27%，小於整體平均1.31%。

曹志弘解釋，去年國際金價飆漲，物價查價項目「個人隨身用品」底下的「金飾及珠寶」漲幅持續攀高，去年12月年增率衝上40.81%，為資料創編以來最高紀錄；而高齡家庭購買金飾珠寶的需求很低，所以「個人隨身用品」權重遠低於一般家庭，因此金價上漲對一般家庭CPI的推力就會大於高齡家庭。

家庭 CPI 消費者物價指數 退休

