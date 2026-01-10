內政部擴大包租代管 提升為32萬戶

內政部新聞稿10日表示，為強化立即性租屋保障機制，政策調整為直接興建目標為18萬戶、包租代管調升為32萬戶，方向上為擴大推動包租代管。再加上租金補貼戶數，達成照顧百萬租屋家戶的政策目標。

內政部表示，自2016年起至今，從前總統蔡英文至賴清德總統任內，政府持續推動多元興辦社會住宅、包租代管及租金補貼等三軌政策，已協助超過110萬戶租屋之青年、弱勢與婚育家庭。

內政部提到，未來將從政策可及性、立即性與精準性三個面向優化政策配置外，也會符合居住正義、社會福利、環境保護等三項國家政策，穩健財政措施下全方位推動租屋家戶政策。政府照顧百萬租屋家戶的政策目標始終不變，並透過三軌政策同步推進。

內政部指出，截至2025年底，目前社會住宅興辦戶數已達12萬2,680戶，包租代管累計10萬4,803戶，租金補貼受益戶數為91萬3,867戶；扣除同時申請包租代管與租金補貼的10萬餘戶後，合計已有逾110萬戶租屋族獲得政府實質協助，有效減輕民眾居住負擔。

內政部說明，過去幾年，租金補貼朝可及性方向優化，讓申請流程逐步簡化，以即時減輕租屋者經濟壓力，依「113年住宅需求動向調查」，高達93.5%的租金補貼申請人認為該措施有效減少經濟壓力、18至35歲青年中約7成對租金補貼感到「滿意」或「非常滿意」。

此外，受益戶數亦已提升到約90萬戶，顯示租金補貼具高度實用性，並獲得多數民眾肯定。

內政部表示，會持續強化立即性的租屋保障機制，擴大推動包租代管政策，將六都屋齡50年以下共計37.5萬戶低度使用的住宅，透過賦稅機制積極輔導、轉化為社會住宅，以增加弱勢承租比例、提供租客更穩定的租期與公證機制，並搭配房屋修繕補助與育兒設施設置補助等配套措施。

同時，包租代管政策亦將會與衛福部合作，連結社福機制，給予弱勢族群更完整、全面的照顧。未來由10萬戶逐年擴大規模，並以達到32萬戶為目標，以回應民間團體及立法院的要求。

此外，因應總統府氣候變遷委員會所訂目標，內政部須於2030年前在住商部門減少35%碳排量。以一戶30坪的社宅估算，將產出40公噸二氧化碳當量；而若透過包租代管方式活化空餘屋，相較新建社宅可降低約30%至40%的碳排量，有助於在滿足居住需求的同時，兼顧減碳目標與環境保護。

內政部指出，自2016年至今，中央已多元興辦7萬138戶社會住宅，地方政府興辦5萬2,542戶，中央、地方合計達12萬2,680戶。其中，若僅自2024年下半年起計算，國家住宅及都市更新中心也已完成決標1萬5,888戶，顯示社會住宅興辦持續穩定推進。

未來，內政部將強化社宅興辦的精準性，除依據租金地圖統計結果掌握租屋熱點外，會與地方政府共同盤點具實際需求的區位，攜手新北市、臺中市、臺北市及桃園市等租金補貼戶數較高的縣市政府，以直接新建、都更分回、容積獎勵等多元方式，再多推動6萬戶社會住宅興辦工作。

內政部強調，社宅多元興辦、包租代管與租金補貼，三軌政策並行，讓青年、弱勢與婚育家庭在不同人生階段，務實而貼近需求的居住支持政策，中央與地方政府會努力精進，維持照顧百萬戶租屋家庭的目標。