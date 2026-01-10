經濟弱勢兒少帳戶存款累計逾32億元 衛福部擬擴大政策

立法院12日將舉行社福衛環、財政委員會聯席會議，審查國民黨團、民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」。根據衛福部書面報告指出，2017年起已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，將思考規劃，強化對經濟弱勢兒少及一般兒少之支持，精進制度設計及擴大政策效果。

衛福部書面報告表示，面對少子女議題，衛福部同時從推動友善職場、放寬人工生殖、發放育兒津貼及托育補助等多元管道，持續挹注資源解決少子化問題，現行已針對弱勢兒少辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，並刻正研議擴大辦理。

衛福部指出，行政院於2018年核定「我國少子女化對策計畫（2018-2025年）」，結合各部會資源，推動「幼兒全面照顧」、「友善家庭的就業職場」、「兒童健康權益與保護」、「友善生養的相關配套」四大對策，進而提升年輕父母生養意願。2018年至2025年中央總計編列5,931.18億元。

為鼓勵青年適齡婚育，減輕育兒負擔，建構更友善的職場及生養環境，行政院2026年續推「我國少子女化對策計畫（2026-2029年）」，「力挺鼓勵青年生育」、「有感減輕育兒負擔」、「友善職場生生不息」、「支持婚育家庭之穩定居住政策」、「強化孕產婦及兒童照顧品質」等五大面向。

衛福部從2017年起，推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。透過政府與經濟弱勢家庭，以「1:1提撥」共同存款之方式，為兒童及少年設立個人專屬帳戶，作為長期資產累積與教育發展之支持工具。

衛福部說明，參與家庭可依經濟狀況，選擇每月自存500元、1,000元、1,250元，每年最高存入1萬5,000元，政府1：1存入提撥款，孩童18歲最高可存54萬元，該帳戶存款，不影響福利資格，不列入動產或收入計算。

衛福部指出，該項政策執行八年多，截至2025年12月止，累計開戶人數為39,127人，整體開戶率約65%，累計存款金額已逾新台幣32億元。針對三～六個月未存款者，社工員將訪視輔導，依家戶需求提供短期工作機會、實物給付及經濟補助等配套措施，協助開戶家庭排除存款障礙。

衛福部強調，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。目前亦思考規劃，強化對經濟弱勢兒少及一般兒少之支持，精進制度設計及擴大政策效果之方向研議。

衛福部未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。

針對立法院專法之排審，衛福部亦願意開放性地和朝野委員共同討論與審議，用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力。