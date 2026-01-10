證實賴政府社宅越蓋越少 劉世芳：輔導37萬戶空餘屋釋出

賴政府社宅政策持續遭質疑，朝野也群起批數量跳票。內政部長劉世芳也親自說明，百萬租屋家庭支持計畫的核心價值並沒有改變，但對於外界說「賴總統是不是從此蓋的社宅越來越少，『是越來越少』，但那是因為土地不夠」。她強調，已在六都盤點出37多萬戶空餘屋，政府未來將積極輔導釋出到租屋市場。

「百萬租屋家庭支持計畫」為至2032年為止需累積興建25萬戶社宅、推動25萬戶包租代管、提供50萬戶租金補貼，達100萬戶目標。

劉世芳表示，對於社宅政策核心價值都沒有變，但要新建社宅非常慢，「不可能今天說要新建，然後一、兩年後就完成」，包括從用地取得都有困難，再加上通常有租屋需求的多半在蛋黃區，若把社宅蓋在偏遠地區也不會有人願意去，可是蛋黃區的稀缺土地真的越來越少，因此也持續拜訪包括新北市、桃園市、台中市，台北市，盼中央地方盤點可蓋的土地，同時加上租金補貼跟包租代管，三個加總會是100萬戶。

劉世芳還說，根據氣候變遷因應法規定，我國必須在2050年達到溫室氣體淨零排放，內政部承擔住商部門碳排減量35%的目標任務，但社宅蓋得越多，碳排量就越大，這跟減碳政策方向背道而馳。因此可以多利用目前約91萬戶空、餘屋，等於是可在沒有碳排量增加情況下，也可以讓空餘屋數量下降。

「百萬戶租家庭計畫的核心價值沒有變！」劉世芳說，社宅因為蓋得慢、土地不易取得，因此在包租代管跟租金補貼做替代方案，還是維持可以服務100萬人。至於外界說賴總統是不是從此蓋的社宅越來越少，劉世芳坦言，「是越來越少，那是因為土地不夠」，但不會違反政府服務百萬戶租屋家庭需求的覆蓋率，推動空、餘屋出租將是未來政策重點，目前在六都盤點37多萬戶，未來將積極輔導這些空、餘屋釋出到租屋市場。