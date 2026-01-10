賴政府「百萬租屋計畫」挨批跳票 內政部：跟北北桃中再推6萬戶

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴政府社宅數量持續遭朝野批跳票。內政部表示，至今中央地方共12萬2680戶，會來會跟新北、台中、北市及桃園等縣市，以多元方式再多推動6萬戶。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
民進黨政府推動「百萬租屋家庭支持計畫」，至2032年為止需累積興建25萬戶社宅、推動25萬戶包租代管、提供50萬戶租金補貼，達100萬戶目標，但遭朝野批數量跳票。內政部表示，至今中央地方共12萬2680戶，未來會跟新北、台中、北市及桃園等縣市，以多元方式再多推動6萬戶。

內政部表示，自2016年起至今，從前總統蔡英文至賴清德總統任內，持續推動多元興辦社會住宅、包租代管及租金補貼等三軌政策，已協助超過110萬戶租屋之青年、弱勢與婚育家庭，未來更將全方位推動租屋家戶政策。政府照顧百萬租屋家戶的政策目標始終不變，透過三軌政策同步推進，截至去年底社宅興辦戶數已達12萬2680戶，包租代管累計10萬4803戶，租金補貼受益戶數為91萬3867戶；扣除同時申請包租代管與租金補貼的10萬餘戶後，合計超過110萬戶租屋族獲政府實質協助。

內政部表示，會持續強化立即性的租屋保障機制，擴大推動包租代管政策，將六都屋齡50年以下共37.5萬戶低度使用的住宅，透過賦稅機制積極輔導、轉化為社宅，以增加弱勢承租比例、提供租客更穩定的租期與公證機制，並搭配房屋修繕補助與育兒設施設置補助等，同時包租代管政策也會與衛福部合作，連結社福機制。內政部指出，未來由10萬戶逐年擴大規模，並以32萬戶為目標，以回應民間團體及立法院的要求。

此外為因應總統府氣候變遷委員會訂定目標，內政部須於2030年前在住商部門減少35%碳排量。內政部指出，若透過包租代管方式活化空餘屋，相較新建社宅可降低約30%至40%碳排量，有助於在滿足居住需求同時，兼顧減碳目標與環境保護。

內政部統計，自2016年至今，中央已多元興辦7萬138戶社會住宅，地方政府興辦5萬2542戶，合計12萬2680戶。未來內政部將強化社宅興辦的精準性，除依據租金地圖統計結果掌握租屋熱點外，會與地方政府盤點具實際需求區位，攜手新北市、台中市、台北市及桃園市等租金補貼戶數較高的縣市政府，以直接新建、都更分回、容積獎勵等多元方式，再多推動6萬戶社會住宅興辦工作。

