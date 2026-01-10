快訊

星巴克「不倒」熊超吸睛、TWG Tea推「赤馬迎禧茶」賀新年

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

水電師傅想換新手機「要耐摔」！網推薦3款萬元神機：這牌有「軍規認證」

聽新聞
0:00 / 0:00

藍擬放行TPASS預算 賴總統：應完整讓總預算付委、通過

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統受訪表示，國家總預算環環相扣，希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整、透徹讓整個中央政府總預算交付審查並盡速通過。圖／聯合報系資料照
賴清德總統受訪表示，國家總預算環環相扣，希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整、透徹讓整個中央政府總預算交付審查並盡速通過。圖／聯合報系資料照

2026總預算及國防特別預算持續卡關，美方AIT處長谷立言近日找立法院韓國瑜、副院長江啟臣、及台北市長蔣萬安見面。對此，賴清德總統10日受訪表示，國家總預算環環相扣，希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整、透徹讓整個中央政府總預算交付審查並盡速通過。

立法院在野黨團至今仍未排審總預算，但國民黨團擬放行TPASS等重大民生新興預算。

賴總統認為，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但如果只讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

賴總統指出，國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展；沒有經濟建設預算，就沒有辦法兼顧到國計民生；如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。

他表示，所以還是希望，國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道。

至於國防預算，賴總統說，謝謝谷立言處長最近拜訪在野黨領袖，足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定是國際社會所重視的。

賴總統表示，他非常期待谷立言處長的努力沒有白費，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的－台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，也能夠體認到在野黨的責任。

他重申，希望國防預算、國防特別預算都應該要儘速交付審查，使其能夠通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。

國民黨 立法院 韓國瑜 TPASS 賴清德

延伸閱讀

再傳鄭習會 藍營憂：自己獻頭 賴總統開心到睡不著

影／藍白擬先審新興預算 賴總統批「為德不卒」

賴總統批在野先審新興預算為德不卒 牛煦庭：遺憾走在錯誤道路

藍白擬先審新興預算賴總統批為德不卒 藍委反轟「缺德」

相關新聞

加油等等！國內油價連2周調降 汽、柴油下周每公升都調降0.2元

受到國際油價走跌影響，國內油價已連兩周跟進調降， 下周一（12日）0時起 ，汽油及柴油每公升都調降0.2元，民眾不妨等油...

藍擬放行TPASS預算 賴總統：應完整讓總預算付委、通過

2026總預算及國防特別預算持續卡關，美方AIT處長谷立言近日找立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、及台北市長蔣萬安見面。對此...

車手沒抓到申訴先爆量 臉部辨識ATM讓銀行進退兩難

為了打詐，一度傳出銀行將限制民眾戴口罩就不能在ATM領錢，引發不小爭議。但除了銀行業者擔心有違銀行與客戶簽訂的「存款總約定書」規定：「只要有金融卡，就不能拒絕客戶在ATM提現」之外，事實上，AI臉部辨識ATM在實務運作上，銀行業者也發現有兩大問題，甚至還跟長相與髮型有關。

我2025年進出口連破紀錄 銷美主力產品為何？一圖看關鍵數字

財政部9日公布2025年進出口統計，全年出口總額6407.5億美元，進口總額4836.1億美元。在出、進口互抵後，全年出超總計1571.4億美元，出口、進口、出超金額全面寫下歷史新高。

去年對美出超1501億美元創新高 關稅談判壓力更大

財政部昨公布二○二五年進出口統計，去年全年出口、進口、出超金額全面寫下歷史新高，然而，值得注意的是，出超金額年增百分之九十五、來到一五七一點四億美元，尤其，對美國出超金額來到一五○一點二億美元創史上最高，比起二○二四年的六四七億美元，高出一點三二倍，是歷年最大增幅。

出口驚艷…「四季紅火」創紀錄 全年達6,407億美元

財政部昨（9）日公布去年12月進出口統計，12月出口624.7億美元，年增43.4%，為歷年單月次高，並連續26個月正成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。