藍擬放行TPASS預算 賴總統：應完整讓總預算付委、通過

立法院在野黨團至今仍未排審總預算，但國民黨團擬放行TPASS等重大民生新興預算。

賴總統認為，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但如果只讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

賴總統指出，國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展；沒有經濟建設預算，就沒有辦法兼顧到國計民生；如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。

他表示，所以還是希望，國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道。

至於國防預算，賴總統說，謝謝谷立言處長最近拜訪在野黨領袖，足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定是國際社會所重視的。

賴總統表示，他非常期待谷立言處長的努力沒有白費，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的－台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，也能夠體認到在野黨的責任。

他重申，希望國防預算、國防特別預算都應該要儘速交付審查，使其能夠通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。