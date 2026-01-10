快訊

加油等等！國內油價連2周調降 汽、柴油下周每公升都調降0.2元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
受國際油價上漲影響，國內油價從12日零時起，汽油及油每公升都調降0.2元，民眾如果想省小錢，不妨在調降後再去加油。本報資料照片
受到國際油價走跌影響，國內油價已連兩周跟進調降， 下周一（12日）0時起 ，汽油及柴油每公升都調降0.2元，民眾不妨等油價調降後再去加油，省省小錢 。

國內油價從12日0時起，汽、柴油每公升都調降0.2元後，92無鉛汽油每公升是26.4元、95無鉛汽油27.9元、98無鉛汽油29.9元，超級無鉛柴油是24.8元。不過，油價仍須以中油公司公告為準。

受國際油下跌影響，國內汽、柴油價本周調降0.2元，下周將再調降0.2元，這已是連兩周調降0.2元，民眾加油可再等等，等調降再前往加油。

