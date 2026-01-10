去年對美出超1501億美元創新高 關稅談判壓力更大

財政部昨公布二○二五年進出口統計，去年全年出口、進口、出超金額全面寫下歷史新高，然而，值得注意的是，出超金額年增百分之九十五、來到一五七一點四億美元，尤其，對美國出超金額來到一五○一點二億美元創史上最高，比起二○二四年的六四七億美元，高出一點三二倍，是歷年最大增幅。

由於美國總統川普多次提及台灣對美國的貿易順差，並以此做為對台課高關稅的理由，因此，台對美出超金額持續上升，台美關稅談判面臨更大壓力。

財政部公布去年全年進出口統計，綜觀來看，全年出口呈現「四季紅火」，累計出口總額六四○七點五億美元，年增百分之卅四點九，再創歷史新高；全年進口總額四八三六點一億美元，年增百分之廿二點六。在出、進口互抵後，全年出超總計一五七一點四億美元，較上年大增七六五點六億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，二○二五年初美國實施對等關稅，雖一度對市場造成震撼，卻也引發業界提前拉貨效應；隨後關稅衝擊逐步緩解，加上全球經濟展現韌性，吸收部分負面影響。更重要的是，ＡＩ發展趨勢明確、應用加速擴展，資通與視聽產品、電子零組件已穩居兩大出口支柱。

出口首度突破6000億美元

特別的是，台灣去年出口規模，首度突破6000億美元，具有里程碑意義。

蔡美娜分析，台灣年出口金額從一千億美元成長至兩千億美元、花了十一年時間，從兩千億美元成長至三千億美元，花了五年時間，由三千億美元成長至四千億美元，則隔了十年；這一次，台灣出口金額從四千億美元成長至六千億美元，只花了四年時間，而且去年是一口氣跨越兩個千億美元關卡，這項紀錄不論是台灣或亞洲四小龍發展史都獨一無二。

而從出口地區來看，台灣對美國、東協、南韓出口也都寫下新紀錄。從增幅觀察，去年我國對美國出口年增率高達百分之七十八，不僅創下歷史新高，也是主要出口市場中成長最快者，美國加速建置ＡＩ資料中心與雲端基礎設施，帶動台灣資通訊與電子零組件需求持續升溫。

除美國市場外，東協持續成為我國出口成長的第二大支柱，去年我國對東協出口金額首度跨越千億美元大關，出口金額與出超同步創下歷史新高。而對南韓則創下三個新高，分別是出口、進口、入超。