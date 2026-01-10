出口驚艷…「四季紅火」創紀錄 全年達6,407億美元

財政部昨（9）日公布去年12月進出口統計，12月出口624.7億美元，年增43.4%，為歷年單月次高，並連續26個月正成長，追平史上第二長的出口連續上升紀錄。財政部分析，出口表現遠優於預期，經濟成長率後續有望再度上修。

全年出口呈現「四季紅火」，累計出口6,407.5億美元，較上年成長34.9%，再創歷史新高。備受關注的是，全年出口首破6,000億美元，進口4,836.1億美元，同登歷年最高，出超1,571.4億美元也刷新紀錄。

近一年出口統計

進口方面，去年12月進口430.4億美元，年增14.9%，同樣為歷年單月次高；全年進口總額4,836.1億美元，年增22.6%。在出、進口互抵後，去年12月出超194.43億美元，全年出超1,571.4億美元，較上年大增765.61億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，去年12月出口已連續第三個月站上600億美元水準，出口表現再次令人驚艷，主要反映三大因素，包括國際經濟基本面維持穩定、人工智慧（AI）、高效能運算與雲端服務商機持續發酵，以及相關科技應用需求不斷擴散，對我國出口形成強力支撐。

就全年表現觀察，蔡美娜指出，2025年初美國實施對等關稅，雖一度對市場造成震撼，卻也引發業界提前拉貨效應；隨後關稅衝擊逐步緩解，加上全球經濟展現韌性，吸收部分負面影響。更重要的是，AI發展趨勢明確、應用加速擴展，帶動電子零組件持續升級，與我國電子資通產業的競爭優勢高度契合，成為出口成長的關鍵動能。

蔡美娜指出，在目前出口表現如此亮麗的情況下，確實有相當高的機率，主計總處後續將上修經濟成長率的最終結果。她也強調，去年我國出口規模首度突破6,000億美元，具高度里程碑意義。