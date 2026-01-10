台積上月合併營收3亮點 今年力拚最旺首季

台積電昨日公布二○二五年十二月合併營收三千三百五十億元，創三個亮點。首先，單月營收雖然月減百分之二點五，但較前年同期成長百分之廿點四，創歷年同期新高；第二，去年第四季新台幣營收首度突破一兆元關卡，達到一兆四百六十點九億元，季增百分之五點七，年增百分之廿點五，創單季新高；第三，二○二五年總營收達三兆八千○九十點五億元，年增百分之卅一點六，同步創歷史新高。

法人先前推估，台積電十二月營收約在二九二五億元至三千一百○九億元間，實際表現優於預期，包括匯率有利因素，預估第四季美元財測已超標，也優於預期。實際美元營收數據預計在十五日的法說會公布。

台積電先前法說會上釋出美元展望，預估二○二五年第四季美元營收三二二至三百三十四億美元，中間值季減百分之一至三百二十八億美元，財測高標仍有機會創高，較第三季三百三十一億美元成長。以新台幣兌美元三十點六基礎，毛利率百分之五十九至六十一，營益率百分之四十九至五十一。

法人推估，台積電二○二五年第四季新台幣營收高標約一兆二百二十點四億元，低標九八五三點二億元，中間值約一兆三十六點八億元，實際新台幣營收一兆四百六十點九億，略優於預期。

台積電受惠人工智慧（ＡＩ）應用火爆，三奈米以下先進製程需求吃緊，二奈米產能今年可望快速放量，法人看好，台積電可望力拚二○二六年首季為史上最旺第一季，不僅淡季不淡，甚至受惠於先進製程漲價生效，美元營收可能較去年第四季季增或至少持平。

台積電預定一月十五日召開實體法說會，外界關注二○二六年首季展望以及漲價議題。法人預期，台積電受惠於輝達與超微等新平台陸續推出，加上博通等非蘋客戶積極擴大ＡＩ應用領域，三奈米以下先進製程持續供不應求，大客戶群搶先預訂產能，台積電先進製程持續擁有領先者紅利。

報價方面，業界多次傳出，台積電為了釐清真實需求，已經和客戶群溝通，自從二○二六年起至二○二九年，連續漲價四年，但客戶群仍踴躍預定先進製程產能，ＡＩ軍備競賽仍未看見熄火情況。

業界先前傳出，台積電去年九月通知客戶，二○二六年續漲價個位數百分比，連續第四年漲價，後續則傳二○二六年起連漲四年，以反映生產成本墊高。研究機構與法人先前預測，先進製程二○二六年報價有望看漲百分之三至百分之十不等，個別先進製程技術各有調升幅度。