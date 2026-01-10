我對美出口占30% 超車陸港 改寫近23年四小龍排序

根據財政部昨（9）日公布統計，去年我國對美出口達1,982.7億美元，占總出口比重攀升至30.9%，首度超越中國大陸及香港合計的26.6%，為26年來首見，顯示台灣出口版圖加速向美國與新興供應鏈核心市場集中。同時，全年出口規模亦首度超越新加坡，改寫近23年來亞洲四小龍出口排序。

從增幅觀察，去年我國對美出口年增率高達78.0%，不僅創歷史新高，也是主要出口市場中成長最快者。單月表現方面，近期對美出口值屢創歷年單月新高或次高水準，反映美國加速建置AI資料中心與雲端基礎設施，帶動台灣資通訊與電子零組件需求持續升溫。

各大出口市場表現

除美國市場外，東協持續成為我國出口成長的第二大支柱。去年我國對東協出口金額達1,189.8億美元，年增35.6%，出口金額與出超同步創下歷史新高。出口占比亦上升至18.6%，為近11年新高。

觀察去年12月單月表現，我國對歐洲出口年增率高達54.5%，出口值創單月新高；對日本與東協出口年增率分別為26.2%與20.3%，維持穩健成長。至於對南韓，受AI應用帶動高頻寬記憶體（HBM）需求大增影響，我國自南韓進口顯著擴張，去年對韓入超擴大至370億美元，同步改寫歷史新高。

財政部指出，自2003年來，亞洲四小龍出口排序長期為南韓、香港、新加坡及台灣，但2025年情勢出現反轉。我國全年出口值在前11個月即已較新加坡高出1,261億美元，即使加計新加坡12月出口，仍可確定台灣將首度超越新加坡，出口排名前進一位，為近23年來首見，顯示我國在全球供應鏈重組與AI浪潮下的出口競爭力明顯提升。