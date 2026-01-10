資通視聽、電子 需求強勁

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

財政部昨（9）日公布最新進出口統計，從出口貨品來看，資通與視聽產品、電子零組件受惠AI引領的科技創新應用需求強勁有力；基本金屬及其製品、化學品、運輸工具以及礦產品四個貨類已經連續三年負成長，塑橡膠及其製品則是連續四年下挫。

檢視去年主力外銷貨品，其中，資通與視聽產品出口2,511.5億美元，年增89.5%；電子零組件出口2,228.7億美元，年增25.8%，雙創歷史新高。傳統產業中表現較佳的為電機產品，主要因變流器及配電器具出貨暢旺，年增率達15.6%。

財政部統計處長蔡美娜指出，出口優於預期主要受惠於AI伺服器、資料中心建置及高效能運算需求升溫，帶動電子零組件與資通產品同步成長。電子零組件受惠於先進製程及高階晶片需求，全年出口值再創新高；資通與視聽產品則在AI伺服器、網通設備及相關系統出貨暢旺下，出口金額與年增率均刷新紀錄，成為近年出口增幅最大的品項。

蔡美娜分析，出口產品結構短期內因集中於電子與AI相關領域而放大成長動能，相關需求未見減弱，反而持續增強，國內重量級廠商幾乎一致看旺後市，加上我國在半導體先進製程與產能布局上具備優勢，確實有能力承接並轉化這波商機，但後續仍須持續觀察全球AI投資動能。

