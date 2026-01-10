快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

台灣步入超高齡社會 三面向改革 非做不可

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

全台總人口提前在2025年跌破2,330萬人，新生兒數續減至10.7萬人，加速超高齡社會的進程。台大社會系退休教授薛承泰指出，退休制度、長照體系與高齡居住安全三大面向必須同步改革，否則人口結構失衡的衝擊，將在未來數年持續放大，成難以迴避的長期負擔。

依國發會預估，我國的「人口紅利」會在2028年告終，15至64歲工作年齡人口將跌破三分之二；放眼亞洲周邊國家，韓國將於2030年面臨人口紅利消失，泰國2033年，中國2037年，越南2040年，新加坡約在2041年，印尼則可能延至2045年。

薛承泰指出，超高齡社會下，退休制度首當其衝。當前年金改革常被簡化為「每月領多少」，其實問題核心在於「領得多久」。隨著壽命延長，退休後領取年金的年數拉長至20年甚至30年，基金負擔自然急遽加重，也是改革必須正視的關鍵。

在長照議題上，薛承泰認為，重點不只是財源或照顧人力，而是如何拉長「健康餘命」。他指出，若高齡者活得久但長期臥床或失能，長照與醫療支出勢必快速擴張；他強調，台灣的健康餘命水準與北歐國家相近，未來關鍵在於醫療科技與預防保健，讓「活得久」同時「活得健康」。

此外，薛承泰認為高齡者「居住安全與友善環境」是超高齡社會不可忽視一環。高齡政策須同步改善居住環境安全與社區互助網絡。

退休 長照

延伸閱讀

我國正式進入超高齡社會 台大醫提醒：經濟、健康年輕開始儲備

急症處置、急診及時手術健保加成 估增支1.54億點

北市高齡人口密集「全球少見」 專家：應推創意政策、解決人宅雙老困境

台大團隊AI分析語音 助檢測認知障礙、帕金森氏症

相關新聞

去年對美出超1501億美元創新高 關稅談判壓力更大

財政部昨公布二○二五年進出口統計，去年全年出口、進口、出超金額全面寫下歷史新高，然而，值得注意的是，出超金額年增百分之九十五、來到一五七一點四億美元，尤其，對美國出超金額來到一五○一點二億美元創史上最高，比起二○二四年的六四七億美元，高出一點三二倍，是歷年最大增幅。

出口驚艷…「四季紅火」創紀錄 全年達6,407億美元

財政部昨（9）日公布去年12月進出口統計，12月出口624.7億美元，年增43.4%，為歷年單月次高，並連續26個月正成...

台灣正式步入超高齡社會 上月65歲以上占比逾兩成

內政部公布最新戶籍人口統計，截至2025年12月底，台灣總人口數降至2,329.9萬人，已連續24個月呈現負成長；其中，...

我2025年進出口連破紀錄 銷美主力產品為何？一圖看關鍵數字

財政部9日公布2025年進出口統計，全年出口總額6407.5億美元，進口總額4836.1億美元。在出、進口互抵後，全年出超總計1571.4億美元，出口、進口、出超金額全面寫下歷史新高。

台灣步入超高齡社會 衛福部接招 政策連發

台灣步入超高齡社會，衛福部長石崇良說，隨人口結構急遽改變，醫療照顧體系須調整因應，衛福部將從健康促進、分散式照顧、健康導...

台灣步入超高齡社會 三面向改革 非做不可

全台總人口提前在2025年跌破2,330萬人，新生兒數續減至10.7萬人，加速超高齡社會的進程。台大社會系退休教授薛承泰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。