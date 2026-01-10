台灣步入超高齡社會 三面向改革 非做不可

全台總人口提前在2025年跌破2,330萬人，新生兒數續減至10.7萬人，加速超高齡社會的進程。台大社會系退休教授薛承泰指出，退休制度、長照體系與高齡居住安全三大面向必須同步改革，否則人口結構失衡的衝擊，將在未來數年持續放大，成難以迴避的長期負擔。

依國發會預估，我國的「人口紅利」會在2028年告終，15至64歲工作年齡人口將跌破三分之二；放眼亞洲周邊國家，韓國將於2030年面臨人口紅利消失，泰國2033年，中國2037年，越南2040年，新加坡約在2041年，印尼則可能延至2045年。

薛承泰指出，超高齡社會下，退休制度首當其衝。當前年金改革常被簡化為「每月領多少」，其實問題核心在於「領得多久」。隨著壽命延長，退休後領取年金的年數拉長至20年甚至30年，基金負擔自然急遽加重，也是改革必須正視的關鍵。

在長照議題上，薛承泰認為，重點不只是財源或照顧人力，而是如何拉長「健康餘命」。他指出，若高齡者活得久但長期臥床或失能，長照與醫療支出勢必快速擴張；他強調，台灣的健康餘命水準與北歐國家相近，未來關鍵在於醫療科技與預防保健，讓「活得久」同時「活得健康」。

此外，薛承泰認為高齡者「居住安全與友善環境」是超高齡社會不可忽視一環。高齡政策須同步改善居住環境安全與社區互助網絡。