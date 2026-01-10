台灣正式步入超高齡社會 上月65歲以上占比逾兩成

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
65歲以上人口占比突破20%門檻，宣告台灣正式邁入「超高齡社會」。記者潘俊宏／攝影
65歲以上人口占比突破20%門檻，宣告台灣正式邁入「超高齡社會」。記者潘俊宏／攝影

內政部公布最新戶籍人口統計，截至2025年12月底，台灣總人口數降至2,329.9萬人，已連續24個月呈現負成長；其中，65歲以上人口占比突破20%門檻，宣告台灣正式邁入「超高齡社會」。人口持續負成長，使台灣人口結構朝「少子、高齡、勞動力萎縮」方向發展。

依世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上老年人口占總人口比率達7%為「高齡化社會」，達14%為「高齡社會」，超過20%則為「超高齡社會」。截至12月底，全台65歲以上人口數達467.3萬人，占總人口比率20.06%，正式跨過關鍵門檻。

不同年齡階段人口占比
不同年齡階段人口占比

從縣市別觀察，全台22縣市中，已有14個縣市進入「超高齡社會」。其中，台北市老年人口占比最高，達24.18%，嘉義縣以24.11%居次，南投縣22.66%排名第三；尚未跨過門檻的縣市中，以新竹縣老年人口占比最低，為15.08%。

出生數也持續探底。2025年12月新生兒為9,027人，折合年粗出生率為千分之4.56，仍明顯低於去年同期的千分之6.3。

累計來看，2025年全年出生數為10.7萬人，年減幅約20%，續寫歷史新低。全年僅2月出生數突破萬人，達1.4萬人；11月出生數甚至跌破8,000人，降至7,946人，少子化趨勢持續惡化。

出生人口數變化
出生人口數變化

死亡人數則維持高檔。12月死亡數為1.7萬人，折合年粗死亡率為千分之8.82。出生減死亡後計算的「人口自然增加數」為負8,423人，折合年自然增加率為負千分之4.26。累計2025年全年人口自然增加數為負9.2萬人，年自然增加率為負千分之3.96。

遷徙方面，12月遷入人口為7.4萬人，遷出人口為7.3萬人，淨遷入1,470人；若合併人口自然增加與社會增加計算，12月人口仍淨減6,953人。

總計截至12月底，全台人口數為2,329萬9,132人，年減10萬1,088人；單月人口再減少6,953人。15至64歲工作年齡人口降至1,594.4萬人，占比68.43%；0至14歲人口僅剩268.1萬人，占比11.51%。

死亡率

