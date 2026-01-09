行政院拍板國有耕地放領機制 地價納入物價指數調整
為落實憲法保障自耕農權益，並回應政府對長期耕作農民的政策承諾，行政院正式重啟停擺多年的國有平地耕地及邊際養殖用地放領作業。行政院長卓榮泰9日核定放領地價計算方式，未來將以民國79年公告土地現值為基礎，並依消費者物價指數（CPI）變動進行合理調整，後續將由內政部函請各地方政府據以辦理。
行政院指出，現行《國有耕地放領實施辦法》雖規定以79年公告土地現值作為放領地價基準，但距今已逾30年，若未反映物價變動，恐影響政策公平性。經政委陳金德召集跨部會討論後，內政部建議引入物價指數調整機制，以兼顧農民權益與信賴保護原則。
經卓揆裁示，放領地價將依下列公式計算：放領地價＝79年公告土地現值 ×（公告放領前一個月消費者物價指數 ÷ 79年當年度消費者物價指數）。
相關法律見解亦經政委林明昕協助確認，並已正式核定。
行政院強調，考量台拓地具有特殊歷史背景，放領作業將優先以台拓地辦理，並以宜蘭縣大南澳地區作為首波試辦區域。內政部已於114年11月28日召開公地放領審議會，通過宜蘭縣大南澳地區326筆國有土地放領案，總面積約64公頃。
宜蘭縣政府近期將公告並通知相關農民申請承領，符合資格者可依規定向縣府提出申請，象徵國有農地放領政策正式重啟。
