卓揆頒運動推手獎 企業名單橫跨金融、台電、中華電信等

行政院長卓榮泰9日出席運動部「第17屆運動推手獎表揚典禮」時表示，今日看到許多企業界朋友長期協助運動員，令人感佩，共計77個企業、團體及個人獲獎，獎座高達129座。當「推手愈多，選手就愈強；選手愈強，金牌就愈多」，期盼政府與企業共同努力，成為運動員最佳推手。

卓榮泰指出，每當臺灣選手在國際賽場上贏得勝利時，是最能展現國人團結的時刻，尤其播放國旗歌的那一刻，都讓國人振奮不已；即使未能贏得比賽，選手們也會再接再厲、繼續加油。除了競技賽事外，運動部自成立以來，亦積極推動全民運動，厚實與擴大臺灣運動根基，進而築起更高、更強的金字塔，讓臺灣運動的發展能夠攀升至頂端。

卓榮泰表示，今日舉辦運動推手獎有三大意義：第一，鼓勵企業成為選手後盾。例如運動部長李洋當年便長期接受合作金庫及土地銀行支持，最後榮獲奧運金牌；第二，企業透過支持選手，展現品牌形象、社會責任及在地連結。在早期沒有職棒的年代，台電公司及合作金庫就已成為培養臺灣棒球人才的重要支柱，而職棒成立之後，更持續深耕棒球人才培育，例如我國棒球好手陳金鋒曾是合作金庫旗下選手，「臺灣隊長」陳傑憲也曾是台電棒球隊成員。

第三，透過企業支持，提升全民運動風氣。例如富邦金控（2881）長期贊助台北馬拉松，這項歷史悠久的馬拉松賽事已獲得「英國標準協會」頒發的碳足跡盤查認證。此外，中華電信（2412）持續透過運動賽事轉播，讓國人見證臺灣選手在各項賽事場上的優異表現，不僅令國人備感光榮，更形塑國家運動文化、提倡運動風氣，鼓勵全民透過運動促進健康、提升體能。

卓榮泰表示，在運動部籌備之初，便以全面及全速發展全民運動、競技運動、運動產業及適應運動為目標。去（114）年9月運動部正式成立，轄下設立「國家運動訓練中心」、「國家運動科學中心」，以及「國家運動產業發展中心」三大行政法人，希望能更加善用AI科技輔助方式，保護運動員安全、創造更好成績，以及更清楚分析對手優勢與弱勢。今（115）年中央政府也編列248億元體育預算，其中運動部編列214億元，用於照顧運動選手、健全運動制度，以及維護全國各項運動設備，期盼藉此讓臺灣選手在國際賽事上能有更好表現。

為鼓勵更多企業支持臺灣運動的發展，卓榮泰指出，行政院於去年5月通過《運動產業發展條例》第13條、第26條、第26條之2修正草案，新增「全民運動」為受贈對象，將營利事業支持運動賽事的抵稅從150%提高至175%，提供企業更多租稅回饋，鼓勵企業投入更多資源，讓選手獲得更多協助與照顧。

此外，運動部今年也編列8億元投入「臺灣品牌賽事精選計畫」；在延續性計畫部分則增加30.2億元預算，用以補助地方政府辦理興整建運動場館及推動社區運動俱樂部等計畫。然而，由於立法院遲遲未審議今年度中央政府總預算案，因此各項新興計畫都無法辦理。卓院長期盼立法院以國家發展為念，儘速審查中央政府總預算案。

最後，卓榮泰期勉內閣團隊都能朝「部部都是文化部、季季都是觀光季、人人都是體育人」施政目標努力。今年行政院在「推升內需」目標上，其中一項重點便是發展觀光，期盼透過舉辦國際賽事，吸引更多球迷和觀光客來臺。同時，今年國際上也有許多重要運動賽事，包含世界棒球經典賽、米蘭-科爾蒂納冬奧、名古屋亞運等，政府將提供選手及教練最好照顧，讓所有運動員能獲得更高的尊重及支持，期盼在「運動壯大臺灣」的路上，與國人攜手努力，替臺灣贏得金牌及榮耀。