經部助中小企業深度節能 拚今年再節電6230萬度

中央社／ 台北9日電

經濟部中小及新創企業署今天表示，今年將持續推動「中小微企業多元振興發展計畫」，並把重點放在中小企業深度節能，規劃由節能輔導團專家到廠診斷、串聯補助與綠色融資等配套，預計協助約1500家能源用戶，挖掘至少6230萬度節電潛力、減碳1萬噸。

中企署今天舉行年度記者會說明施政重點，中企署署長李冠志指出，政府自去年啟動為期4年的中小微企業多元振興發展計畫，透過數位、淨零轉型與通路發展等策略，搭配數位人才培育、優惠貸款、租稅優惠及信保額度等措施，協助中小微企業創新與包容性成長，目前累計已輔導22萬3676家業者，創造產值新台幣1718億元。

李冠志表示，今年將延續計畫方向，施政重點聚焦中小企業深度節能、AI試製實作課程、小微企業區域數位加值與創新體驗，以及小型企業創新研發計畫（SBIR）等。

其中，在深度節能方面，已鎖定1500家中小能源用戶，籌組專家團隊北中南巡迴到廠輔導，並結合補助計畫與綠色融資資源，加速業者改善用能效率，目標今年再節電6230萬度、減碳至少1萬噸。

在AI人才培育方面，李冠志指出，今年將擴大與13個技術法人合作，推動涵蓋紡織、成衣、塑膠、食品、工具機、水五金、自行車、印刷、染整及零售等多元產業的AI試製實作課程，預計培育至少1500人次的AI應用人才。

至於SBIR計畫，李冠志表示，該計畫透過創新研發動能對接產業價值鏈，協助中小企業跨越研發門檻並完善商品化路徑，自2023年至2025年，已累計執行1831案、投入補助約10億元，帶動企業投入研發經費23億元。

李冠志指出，今年起補助額度再度提高，先期研究、研究開發與加值應用三階段補助上限，累計由1600萬元調升至1950萬元，並新增專利申請費補助，強化企業布局核心技術、減輕研發負擔。

