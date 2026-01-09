台灣健康網路平台公司揭牌 致力打造健康數據強國

台灣健康網路平台公司今天舉行揭牌典禮，行政院政委兼國科會主委吳誠文表示，主權AI重點之一在於健康照護，將民眾的健康資料留在台灣，落實數據主權；資料服務也須讓人民有感，透過整體健康資料的應用，可協助精準醫療與生技產業發展，讓全民受惠。

台灣健康網路平台股份有限公司今天舉行揭牌典禮，宣告台灣首個以GUID（全球唯一識別碼）為底層技術、融合Web 3.0精神的國家級實質數據（RWD）平台TwHealth Nexus啟航。

台灣健康網路平台公司董事長楊泮池指出，台灣醫療資訊存在結構性困境，臨床病歷、健檢資料與長照資訊散布於各機構，形成互不相通的數據孤島。

他說，過去本地的研究者要向外部付費，才能取得國內民眾的資料，不僅阻礙人工智慧（AI）研發，也威脅國家的數據主權，台灣必須擁有自己的AI健康大模型。

楊泮池說，平台核心理念為「資料不離院」，利用不可逆的轉換方式，將個人資料轉成系統使用的識別碼，無法還原原始身分，在符合最高國際隱私規範下，達成跨院資訊的精準整合，確保隱私零洩漏。在民眾授權下，以數據為基礎，驅動智慧醫療、AI醫療應用落地。

台灣健康網路平台公司執行長蔡秉晃表示，現有AI醫療模型多基於歐美數據，對亞洲人種精準度不足。TwHealth Nexus將建立亞洲首個深度醫療基礎模型，讓台灣成為「健康數據強國」。

吳誠文致詞表示，台灣在半導體及資通訊產業擁有堅實基礎，進入AI時代後，相關科技實力可進一步運用於醫療與生技領域。日前行政院科技顧問會議聚焦AI發展，主權AI重點之一為健康照護。

他說，感謝先前行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）建議，當時衛福部健保署、衛福部資訊處等單位致力整合數據，將來還有醫界、研究機構的生物資料庫，這些資料對建構台灣主權AI至關重要，國人健康資料必須留在台灣。

吳誠文強調，資料的服務要讓人民有感，主權AI可確保資料安全，並將這些資料應用於服務人民，整體國民健康數據能發揮巨大價值，不僅協助精準醫療，也幫助生技產業開發精準藥材與醫材，最終受惠的是全民。

吳誠文表示，感謝緯創、可成、義隆、台達電及瑞昱等5家科技公司率先響應，以「服務人民」為優先，未來國發會也將加入投資。他指出，政府最重要的目標是觸動產業力量，期盼產業發展帶來更多稅收，減緩健保財務壓力，持續維持台灣優質醫療。