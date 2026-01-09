快訊

財部：AI支撐及基期偏低 估1月出口年增幅上看56%

中央社／ 台北9日電
AI伺服器示意圖。圖／ingimage
台灣出口表現迎來連26紅，財政部今天表示，人工智慧（AI）商機仍為強而有力的支撐因素，加上114年1月遇春節基期偏低，估115年1月出口年增率上看50%至56%；但對史上最長「連34紅」紀錄是否有機會突破，目前不敢如此樂觀。

財政部今天公布海關進出口貿易統計概況，114年出口6407.5億美元、年增34.9%，進口4836.1億美元、年增22.6%，規模值雙創歷年新高；出、進口互抵後，全年出超1571.4億美元，也寫新紀錄。

財政部統計處長蔡美娜指出，114年12月出口624.8億美元、年增43.4%，為連續26個月正成長。至於是否有可能打破史上最長「連34紅」紀錄，她認為，距離還有8個月，考量114年基期較高，不敢如此樂觀預測。

蔡美娜說明，114年第4季出口值1881.1億美元，較行政院主計總處預測高出158億美元，同季年增率49.4%，也高於預測值12.6個百分點；由於出口是經濟最大引擎，在出口表現亮麗的狀況下，GDP成長數值確實有機會上調，而主計總處預計於115年2月公布最新統計。

展望後市，蔡美娜表示，預估115年1月出口值會落在581億美元至604億美元之間，年增率可能擴大到50%至56%，這是因為114年1月25日之後進入春節假期，導致基期偏低。

對於115年全年出口表現，蔡美娜說明，主計總處預測115年第1季出口增幅16.5%，主計總處的看法會較樂觀些，這是基於人工智慧（AI）商機沒有減弱的跡象，反而會越來越強，所有台灣重量級廠商幾乎都看旺，顯示AI仍為強而有力的支撐因素，但仍要留意關稅、地緣政治風險等不確定因素。

財政部 地緣政治風險

