聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

台灣出口多項指標再刷新多項歷史紀錄，卻和國人財富差距、台股表現一樣，呈現分布不均的K型狀態。財政部統計處今（9）日公布，儘管包括資通訊產品、電子零組件等產品成長率雙位數，甚至倍增，但仍有很多產業面臨產能過剩及低價搶單壓力，出口年增率只有0.3%至1.9%。統計處坦言，外銷發展仍呈不對稱格局。

統計處處長蔡美娜分析，114年因為川普關稅而出現提前拉貨潮，市場吸納負面衝擊後，應用面繼續加速擴張，也帶動電子零組件出口步步高升。去年全年出口金額6407.5億美元、進口金額4836.1億美元雙創史上新高，且成長率34.9%、22.6%，創下近15年及近4年最大增速。

統計也顯示，雖然陸、港出口上升13. 2%，結束三年衰退，但台灣對美出口所占比重已超過大陸及香港，為26年來首見，另外，對美出口領先陸、港約4.3%，差距亦為32年來最大（民國82年為6%）。此外，美國今年也首度取代陸港成為最大出超國為1501.16億美元，亦為史上僅見。

蔡美娜也指出，92年以來，在出口上的亞洲四小龍，韓與港居前二名，第三名新加坡，台灣第四名，但台灣的去年全年出口值已超過新加坡前11月出口值，所以會超過新加坡，晉級至第三名，排名第三。

蔡美娜分析，台灣年出口值從1000億美元成長至2000億、花了11年時間，從2000億美元成長至3000億美元，花了5年時間，由3000億美元成長至4000億美元，則隔了10年；這一次從4000億美元成長至6000億美元，只花了4年時間，而且114年是一口氣跨越2個千億美元，這項紀錄不論是台灣或亞四小龍發展史都獨一無二。相較於此，香港與南韓從4千億至6千億，前者花11年，後者花10年，新加坡還沒破6千億，台灣的出口躍進表現，由此可見。

主計總處去年11月時預期今年第一季出口增加16.5%，財政部則認為，現在看來實際表現會較主總預期更樂觀，今年1月估計會在581億美元至604億美元之間，年增率會在50%至56%之間，因為去年1月是春節，只有387億美元，主要因為是基期偏低。有利因素仍在於AI商機，會越來越強、沒有減弱，且重量級廠商全面看旺，均為強而有力的支撐因素。

相關新聞

壓力更大！台美關稅談判尚未底定 台灣去年對美出超1501億美元創新高

台灣對美國出超再創新高。財政部今日公布最新進出口統計，台灣2025年全年出超金額和2024年相較，成長達95%，幾乎1倍...

去年台灣出口突破6千億美元大關 出超1571.4億美元創新高

財政部今日公布最新進出口統計，去年12月出口624.8億美元，為歷年單月次高，較上月減2.5%，較上年同月增43.4%（...

台灣出口也呈K型狀態 電子之外其他產品僅成長0.3%至1.9%

台灣出口多項指標再刷新多項歷史紀錄，卻和國人財富差距、台股表現一樣，呈現分布不均的K型狀態。財政部統計處今（9）日公布，...

國際油價下跌 下週汽柴油擬降3、4角

沙烏地阿拉伯調降2月裝船銷往亞洲原油售價，國際油價應聲下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估12日凌晨零...

拚節能 經濟部將助中小企業減碳1萬噸

經濟部中小及新創企業署今年將續推中小微企業多元振興發展計畫，包括數位、淨零雙軸轉型以及通路發展等主軸，尤其將力推中小企業...

2025年出口達6,407.5億美元 年增三成四

財政部9日公布最新出口統計。去年12月出口金額來到624.8億美元，為歷年單月次高，年增43.4％；去年全年6,407....

