寶嘉誠工業等3家中小企業擴產 投入逾14億元

經濟部今天通過3家中小企業擴大投資台灣，其中負責工具機高精密傳動的寶嘉誠工業，為強化工具機及AI產業的自動化解決方案能力，將投資新台幣7億元於台中烏日廠區增設智慧化產線，預計增聘12名員工。

經濟部投資促進司發布新聞稿表示，投資台灣事務所今天透過「投資台灣三大方案」中的「中小企業方案」通過3家中小企業擴大投資案，其中包括寶嘉誠工業、慧久與全維工業，涵蓋環保冷媒、工具機高精密傳動及自行車智慧化製造領域，合計將投入逾14億元的投資。

經濟部指出，寶嘉誠工業成立逾30年，專注高精度分度盤與旋轉工作台，並自行研發雙截式蝸輪蝸桿傳動系統，公司3度申請中小企業投資方案，此次投資將導入監控與資料擷取系統（SCADA）、自動化倉儲系統，並設置太陽能發電設施與碳盤查。

經濟部表示，慧久專精環保冷媒混合與分裝，廠區配備完整分析與檢測設備，並取得多項國際與國內認證，為因應低碳新冷媒需求，公司將投資約3.1億元在桃園龍潭興建新廠，並於平鎮本廠增設產線，預計增聘3名員工。新廠將導入RFID與AI技術建立冷媒鋼瓶追蹤系統，並進行HCFC-22回收再利用，兼顧效率、安全與環境保護。

此外，全維工業長期耕耘自行車與電動輔助自行車前傳動系統研發與製造，將投資約4.5億元於彰化員林建置新廠，增聘24名員工。新廠結合AI影像辨識與智慧化生產線，導入太陽能光電模組與能源管理系統，提升製程穩定度與品質，同時布局多元產品與智慧感測模組，並推動鋁回收材料驗證與碳足跡計算，強化台灣自行車產業在全球綠色供應鏈的競爭力。

經濟部統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1709家企業投資超過新台幣2兆5754億元，預估創造16萬2481個本國就業機會，其中中小企業方案已有1160家企業投資約5939億元，創造4萬1293個就業機會，後續仍有7家企業排隊待審。