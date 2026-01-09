壓力更大！台美關稅談判尚未底定 台灣去年對美出超1501億美元創新高

台灣對美國出超再創新高。財政部今日公布最新進出口統計，台灣2025年全年出超金額和2024年相較，成長達95%，幾乎1倍，其中，對美國出超金額為1501.16億美元，比起2024年的647.03億美元，高出1.32倍，是歷年最大增幅。

由於美國總統川普多次提及台灣對美國的貿易順差，並以此做為對台課高關稅的理由，因此，台對美出超金額持續上升，台美關稅談判面臨更大壓力。

財政部統計數據顯示，去年12月出口624.8億美元，為歷年單月次高，僅次於去年11月，並較上年同月增43.4%；去年全年出口6407.5億美元，年增34.9%；進口4836.1億美元，出超1571.37億美元，年增765.6億美元，意即包括出口、進口、出超等指標，都創下歷年新高紀錄。

去年第4季出口值1881億美元、年增率49.4%，較主計總處11月發布的預估值高出158億美元、12.6%，主計總處應會再上修預測結果，同時會上修對去年第4季和全年經濟成長率的預期。

財政部統計處處長蔡美娜指出，去年12月已是連續3個月出口值上600億元，且已連續26個月成長，為史上第二長上升記錄（先前最長為34個月），反映台灣在國際經濟基本面維持穩定、人工智慧、高效能運算、雲端服務這些發展帶來利基。蔡美娜分析，受惠於人工智慧（AI）引領的創新運用需求，資通與視聽產品、電子零組件已穩居兩大出口支柱，年成長分別為1.3倍、24.1%。

蔡美娜指出，去年12月有多項指標都創史上新高紀錄，除了進出口及出超金額，像資訊與通訊產品、電子零組件出口也都創新高；若以地區別來看，台灣對美國、東協、南韓出口也都寫下新紀錄，其中，對美國及東協出口及出超都創新高。

財部統計顯示，2024年對東協出口1189.82億美元，首跨千億美元大關、年增35.6%，亦為近15年來最好，出口以電子零組件、資通與視聽產品為主力，國家別則以馬來西亞、新加坡增加最多。

而對南韓則創下三個新高，分別是出口、進口、入超。蔡美娜說明，台灣與南韓在科技產業的競合很特別，尤其是台灣在AI上需要的高頻寬記憶體，南韓幾乎為獨占市場，因此台灣對南韓入超也創下370億美元新高。