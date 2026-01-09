快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

財部：114年對美出口比重30.9% 26年首見高於中港

中央社／ 台北9日電

全球供應鏈重組改寫台灣外貿版圖，財政部統計，114年台灣對5大市場出口同步上揚，其中對美出口1982.7億美元，刷新歷史紀錄，同時對美出口比重增至30.9%，高於對中國與香港的26.6%，為26年來首見。

財政部今天公布最新海關進出口貿易統計概況，114年出口6407.5億美元、進口4836.1億美元，雙雙刷新歷年最高紀錄，年增率達34.9%及22.6%，出超1571.4億美元亦刷新紀錄。

財政部統計處長蔡美娜說明，114年對美國出口1982.7億美元、年增78.0%，出口值與增幅雙創新高；對中國與香港出口1704.8億美元、年增13.2%，終止連續3年跌勢，回穩態勢逐漸明朗；對東協出口1189.8億美元、年增35.6%，增幅為近15年最優秀表現；對歐洲出口412.9億美元、年增6.9%；對日本出口300.1億美元、年增16.2%。

蔡美娜補充，綜觀主要出口貨類與市場，以資通與視聽產品、電子零組件，以及對美國、東協出口值，全年都攀升到新頂峰，並列「4強」，且資通與視聽產品出口年增率89.5%，對美出口年增率78%，增幅也雙雙創下空前紀錄。

蔡美娜表示，外銷版圖受全球供應鏈重組、去中化趨勢影響，美國占台灣總出口比重上升到30.9%，中國與香港下降到26.6%，為過去26年來首度看到美國超越中國。

蔡美娜提到，逐漸成為全球供應鏈新核心的東協，在台灣總出口占比也上升到18.6%，為近11年來高點。當中增幅較大的貨類包括電子零組件、資通與視聽產品，國家別則以馬來西亞、新加坡增加較多。

美國 中國

延伸閱讀

南良營收／12月2.33億元、月增13.49％

長榮去年營收年減18%

因應美國關稅衝擊 財政部：貿易融資利息減收逾27億元

期貨商資安健檢 有補助

相關新聞

壓力更大！台美關稅談判尚未底定 台灣去年對美出超1501億美元創新高

台灣對美國出超再創新高。財政部今日公布最新進出口統計，台灣2025年全年出超金額和2024年相較，成長達95%，幾乎1倍...

去年台灣出口突破6千億美元大關 出超1571.4億美元創新高

財政部今日公布最新進出口統計，去年12月出口624.8億美元，為歷年單月次高，較上月減2.5%，較上年同月增43.4%（...

台灣出口也呈K型狀態 電子之外其他產品僅成長0.3%至1.9%

台灣出口多項指標再刷新多項歷史紀錄，卻和國人財富差距、台股表現一樣，呈現分布不均的K型狀態。財政部統計處今（9）日公布，...

國際油價下跌 下週汽柴油擬降3、4角

沙烏地阿拉伯調降2月裝船銷往亞洲原油售價，國際油價應聲下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估12日凌晨零...

拚節能 經濟部將助中小企業減碳1萬噸

經濟部中小及新創企業署今年將續推中小微企業多元振興發展計畫，包括數位、淨零雙軸轉型以及通路發展等主軸，尤其將力推中小企業...

2025年出口達6,407.5億美元 年增三成四

財政部9日公布最新出口統計。去年12月出口金額來到624.8億美元，為歷年單月次高，年增43.4％；去年全年6,407....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。