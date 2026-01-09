財部：114年對美出口比重30.9% 26年首見高於中港

全球供應鏈重組改寫台灣外貿版圖，財政部統計，114年台灣對5大市場出口同步上揚，其中對美出口1982.7億美元，刷新歷史紀錄，同時對美出口比重增至30.9%，高於對中國與香港的26.6%，為26年來首見。

財政部今天公布最新海關進出口貿易統計概況，114年出口6407.5億美元、進口4836.1億美元，雙雙刷新歷年最高紀錄，年增率達34.9%及22.6%，出超1571.4億美元亦刷新紀錄。

財政部統計處長蔡美娜說明，114年對美國出口1982.7億美元、年增78.0%，出口值與增幅雙創新高；對中國與香港出口1704.8億美元、年增13.2%，終止連續3年跌勢，回穩態勢逐漸明朗；對東協出口1189.8億美元、年增35.6%，增幅為近15年最優秀表現；對歐洲出口412.9億美元、年增6.9%；對日本出口300.1億美元、年增16.2%。

蔡美娜補充，綜觀主要出口貨類與市場，以資通與視聽產品、電子零組件，以及對美國、東協出口值，全年都攀升到新頂峰，並列「4強」，且資通與視聽產品出口年增率89.5%，對美出口年增率78%，增幅也雙雙創下空前紀錄。

蔡美娜表示，外銷版圖受全球供應鏈重組、去中化趨勢影響，美國占台灣總出口比重上升到30.9%，中國與香港下降到26.6%，為過去26年來首度看到美國超越中國。

蔡美娜提到，逐漸成為全球供應鏈新核心的東協，在台灣總出口占比也上升到18.6%，為近11年來高點。當中增幅較大的貨類包括電子零組件、資通與視聽產品，國家別則以馬來西亞、新加坡增加較多。